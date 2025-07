Así es AppleCare One, el seguro total de Apple que aún no ha cruzado el charco

Apple ha anunciado AppleCare One, un nuevo servicio que agrupa en una única suscripción la protección de todos los productos del ecosistema, desde el iPhone y el iPad hasta el Mac o el Apple Watch. Esta propuesta simplifica la cobertura técnica y de reparaciones, con un modelo que recuerda mucho a lo que ya supuso en su momento Apple One para los servicios digitales. Eso sí, de momento solo está disponible en Estados Unidos y no hay fecha prevista para su llegada a España.

Más comodidad, más ahorro

Con AppleCare One, los usuarios pueden olvidarse de contratar y renovar por separado cada plan AppleCare para sus dispositivos. La compañía ha diseñado un sistema modular que se adapta al número de productos que tienes registrados, eligiendo entre distintas opciones que cubren desde un único dispositivo hasta toda la familia. Esto no solo aporta mayor comodidad, sino que puede traducirse en un ahorro considerable si se compara con la suma de coberturas individuales.

Inspirado en el éxito de Apple One

El planteamiento recuerda claramente a Apple One, el paquete que reúne Apple Music, Apple TV+, iCloud y otros servicios digitales bajo una sola suscripción mensual. En este caso, AppleCare One aplica esa misma lógica al terreno de la asistencia técnica y las garantías extendidas. Según Apple, está diseñado para “cubrir lo que importa” y adaptarse al estilo de vida actual, donde muchos usuarios tienen más de un dispositivo de la marca.

Tres niveles para distintos perfiles

En su lanzamiento en EE.UU., AppleCare One llega con tres modalidades: Essential, con cobertura básica para un único dispositivo; Expanded, que añade más funciones de soporte y más productos; y Complete, pensado para familias o usuarios con un ecosistema Apple completo. Todos los niveles incluyen atención prioritaria, reparaciones, cobertura contra daños accidentales y acceso a soporte técnico experto.

¿Y en España, para cuándo?

Como ocurre en muchas ocasiones, AppleCare One ha debutado exclusivamente en Estados Unidos. La compañía no ha dado detalles sobre su lanzamiento internacional, ni tampoco precios en euros ni ajustes regionales. Sin embargo, viendo el recorrido de Apple One, es de esperar que este nuevo formato de cobertura acabe llegando a Europa en el futuro.

Una respuesta al usuario Apple actual

Cada vez son más las personas que combinan iPhone, Mac, iPad y Watch en su día a día, lo que multiplica las necesidades de asistencia. Con AppleCare One, Apple reconoce esta realidad y ofrece una solución que elimina la fragmentación y refuerza su ecosistema. La propuesta puede ser especialmente interesante para usuarios que cambian de dispositivo cada pocos años o que valoran la atención directa sin intermediarios.

Ventajas más allá de la reparación

Además de cubrir daños accidentales y ofrecer reparaciones a menor coste, AppleCare One proporciona asistencia técnica 24/7, asesoramiento personalizado y procesos de reparación más rápidos. Todo integrado en el Apple ID del usuario, lo que facilita el seguimiento desde la app Soporte de Apple o el propio dispositivo.

Un paso lógico en la estrategia de servicios

Este movimiento encaja perfectamente en la estrategia de Apple de potenciar sus servicios y suscripciones. Al igual que ocurrió con Apple One, que logró fidelizar a millones de usuarios, AppleCare One podría convertirse en la nueva forma de entender la atención posventa dentro del universo Apple. Solo falta que cruce el charco.