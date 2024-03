Tecnología por y para ellas: 8 apps imprescindibles para el empoderamiento femenino en el 8M

En el Día Internacional de la Mujer, es imposible ignorar el papel clave que la tecnología desempeña en el empoderamiento femenino. A lo largo de los años, las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas poderosas que atienden a las necesidades específicas de las mujeres, desde la salud y el bienestar hasta la seguridad personal y el desarrollo profesional. Hoy, quiero presentarte 8 aplicaciones que no solo celebran la resiliencia y la fortaleza femenina en el 8M, sino que también ofrecen soluciones prácticas y apoyo en el día a día de cada mujer.

8M – 8 apps

bSafe

bSafe es una aplicación de seguridad personal que ofrece características como alertas de SOS, seguimiento en tiempo real y un botón de pánico. Es una herramienta esencial para aumentar la seguridad personal de las mujeres en cualquier situación. Descargar para iOS y para Android .

Clue

Clue es más que un simple rastreador de periodos; es una herramienta científicamente precisa que ayuda a entender el ciclo menstrual, la ovulación y la fertilidad. Además, ofrece información valiosa sobre salud sexual. Descargar para iOS y para Android .

Bumble Bizz

Bumble Bizz transforma la forma en que las mujeres quedan con otras personas para pasarlo bien. Crear conexiones y hacer nuevas amigas o amigos es el propósito de esta app que debes probar. Descargar para iOS y para Android.

Sweat

Sweat es una app liderada por Kayla Itsines y que ofrece programas de entrenamiento específicos para mujeres, consejos de nutrición y una comunidad de apoyo para motivarte en tu viaje de fitness. Descargar para iOS y para Android .

BabyCenter

Desde el embarazo hasta la crianza, BabyCenter ofrece un vasto recurso de conocimientos, seguimiento del desarrollo del bebé y consejos de expertos, apoyando a las mujeres a través de su viaje de maternidad. Descargar para iOS y para Android.

Stitch Fix

Stitch Fix es una app de moda personalizada que entiende tus gustos y necesidades para darte a conocer ropa y accesorios que te encantarán, facilitando el descubrimiento de tu estilo único sin salir de casa. Descargar para iOS y para Android.

Her

Her es la app de citas y red social más popular para mujeres LGBTQ+, ofreciendo un espacio seguro para conectar, compartir y aprender. Más allá de ser una aplicación de citas, Her fomenta el sentido de comunidad y apoyo entre mujeres queer. Descargar para iOS y para Android.

Elvie Trainer

Elvie Trainer es una aplicación innovadora que, junto con su dispositivo de entrenamiento del suelo pélvico, ayuda a las mujeres a fortalecer su suelo pélvico. Es una herramienta esencial para la salud femenina, especialmente después del parto o en la menopausia. Descargar para iOS y para Android.

Estas apps del 8M son una prueba de cómo la tecnología puede ser una fuerza para el bien, proporcionando soluciones reales a problemas reales y empoderando a las mujeres en todas las facetas de la vida.