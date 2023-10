Alberto Pascual: «Ingram Micro hace realidad la promesa de la tecnología»

La tecnológica Ingran Micro celebra en la Fira de Barcelona su 20 simposium, un punto de encuentro de profesionales y usuarios en el que poder descubrir las soluciones más eficientes del sector, Hemos hablado con Alberto Pascual, Director Ejecutivo de la compañía sobre los retos a los que se enfrenta la industria.

La encrucijada de la tecnología

Se inaugura el 20 Simposium y, a priori, cuál es la impresión que que os encontráis tras el cambio de ubicación con respecto a otros años?

Pues una sorpresa agradable y positiva, porque es verdad que enfrentarse al reto de tener 1000 m2 más de de exposición, pues siempre da cierto cierto vértigo. Pero la verdad es que el público ha respondido muy bien a las excelentes expectativas que ya habían creado con los registros. En Ingram Micro hemos cerrado la inscripción con más de 2500 personas. La verdad es que está siendo un día de supernetworking en el que hemos sido capaces de agregar el elenco de soluciones más amplio del mercado. Hemos tenido una nutrida representación de los más de 150 fabricantes que representamos en España y sobre todo, los estamos combinando de tal modo que el integrador perciba solución, perciba realmente ese foco en el cliente, ese punto de partida de las necesidades del cliente que forma parte de nuestra estrategia para, a partir de esas necesidades, construir la solución más idónea para para cada caso.

¿Qué se va a encontrar quién venga a la Fira?

Estamos en un momento de mayor complejidad de las soluciones tecnológicas, pero sin embargo, hay una necesidad por parte del usuario de que las cosas sean de uso más más fácil. Pues esto solamente se hace posible articulando ecosistemas orientados a ese propósito, el de hacer realidad.la promesa de la tecnología. Se va a encontrar el ecosistema más completo del mercado. Ingram Micro tiene de todo, desde las soluciones de infraestructura más más básicas, servidores, almacenamiento, networking, todo lo que son las autopistas que luego posibilitan que la tecnología fluya, pasando por la seguridad, además de un amplio elenco de de aplicaciones. Los clientes tienen la ventaja de que una pequeña empresa puede acceder a las mismas tecnologías que antes estaban reservadas para las grandes corporaciones para las grandes compañías del IBEX 35 o grandes multinacionales. Ahora, gracias a las opciones que estamos mostrando esta tecnología es accesible y asequible.

¿Cuáles son los retos a los que se se enfrenta Ingram en en este momento? Hemos pasado una pandemia y el escenario es totalmente diferente al de hace unos años.

Creo que el reto principal es que la pandemia ha traído grandes cambios, cambios que vienen de la mano de la tecnología. De la noche a la mañana nos tuvimos que acostumbrar a trabajar en remoto y hemos visto las ventajas que ese trabajo en remoto tiene, pero también hemos visto las amenazas que que supone. Por ejemplo, la ampliación del perímetro de exposición al hacking. Entonces eso supone un un reto y tecnológicamente debemos saber la respuesta a ello, pero también desde el punto de vista del tejido empresarial español, yo creo que nos hemos dado cuenta de que quizá no había sido muy buena idea el deslocalizar la fabricación y producción, porque hemos visto que cuando la hemos necesitado y la hemos necesitado con urgencia no ha llegado. Se ha quedado más cerca de de los lugares donde era producida, y eso está fomentando un proceso de reindustrialización de España, un proceso de volver a localizar esos procesos de producción y fabricación.

Todo eso pasa por la tecnología, o sea, el reto que tiene Ingram Micro es cómo hacer competitivas a esas empresas que, por otro lado, también se han dado cuenta de que el tamaño quizás no era el adecuado. Lo estamos viendo ahora en los últimos meses son grandes procesos de concentración de canales. Esos procesos de concentración conllevan el poder acceder a otras tecnologías, a cambiar los sistemas de gestión, los de de gestión logística. Una serie de retos que que llevan en buena medida un componente tecnológico y que nosotros para poder hacerlo posible, tenemos que buscar también el modo de escalar y hacer eso de manera más rápida y más masiva.

Se percibe una una creciente preocupación por parte de de las empresas por el tema del del cuidado del entorno y del respeto al medio ambiente. ¿Qué retos se plantea para que el desarrollo sea sostenible?

Es verdad que que nuestra industria no ha sido de las más contaminantes, no ha sido de las menos respetuosa con la huella de carbono y con el medio ambiente, pero sí es verdad que que, por ejemplo, los data centers tienen un consumo eléctrico importante, no solamente por la operación, sino por la refrigeración de de los propios sistemas. Nosotros estamos fomentando la utilización de de soluciones que busquen una eficiencia energética y que, por tanto, el consumo sea sea menor. Pero ya no solamente eso, la tecnología cambia tan rápidamente que, hasta ahora que el reciclaje no estaba siendo bien tratado, entonces la huella en residuos que estaba dejando nuestra industria era alta y nosotros lo que estamos es acelerando el reciclaje de de toda esa tecnología, porque puede tener una segunda vida.

Por ejemplo, sistemas que en su día servían para soportar aplicaciones de misión crítica en entornos industriales, pues esa capacidad de computación se puede utilizar ahora para aplicaciones mucho más sencillas, por ejemplo, en entornos educativos. Estamos muy comprometidos con ese reciclaje, con esa economía circular que ayuda a dar ese segundo uso a las tecnologías. Por ejemplo, un servidor que en un momento dado. Podía estar soportando una aplicación de control de tráfico ferroviario puede utilizarse perfectamente para la docencia.