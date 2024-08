¿Adiós a WhatsApp en España? Estos son los móviles Android que ya no lo admiten en 2024

WhatsApp es la app más utilizada en el mundo. Cada año revisa los sistemas operativos que admiten y realizan las actualizaciones correspondientes. La aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel mundial analiza periódicamente cuáles son los dispositivos y sofwares más antiguos. La plataforma deja de admitir móviles de manera continua para admitir otros más nuevos y mantenerse al día con los avances tecnológicos. Si tienes un móvil Android, estos son los que no podrán usar WhatsApp en 2024.

Estos son los móviles Android que no podrán usar WhatsApp

Los teléfonos móviles se quedan sin usar esta plataforma cuando las especificaciones suben y el dispositivo no es capaz de soportarlo. Esto dependerá de la versión del sistema operativo con la que cuenten.

WhatsApp dejará de funcionar en móviles Android con un sistema operativo anterior a 5.0. Para utilizar esta plataforma deberás contar con esta versión o una superior. Estos son algunos modelos que dejarán de usar esta red social:

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex y ZTE Grand Memo.

Antes de dejar de admitir tu sistema operativo, WhatsApp te enviará una notificación en la que te recordará varias veces que debes actualizarlo para poder usar esta aplicación. Los usuarios tendrán que disponer de un dispositivo con suficiente capacidad para actualizarse con versiones de sistemas operativos superiores para disfrutar de esta aplicación.

WhatsApp también deja de funcionar en dispositivos iPhone con versiones inferiores a iOS 12 y KaiOS 2.5.0. Entre ellos, destacan los siguientes modelos: iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus.

Android 5.0 se lanzó hace 10 años por lo que no hay que preocuparse. Los móviles actuales empiezan a quedarse obsoletos a los 4 o 5 años aproximadamente. Estos modelos de Android donde WhatsApp dejará de funcionar este año no los tienen casi nadie hoy en día. Lo mismo ocurre con iOS y otros sistemas operativos. No obstante, gracias a esta lista puedes comprobar si tu teléfono se encuentra entre los afectados.

Esta medida por parte de la aplicación de mensajería instantánea responde a la necesidad de optimizar la app constantemente para garantizar la seguridad y eficiencia en móviles más modernos. De esta forma, los usuarios que usen esta red social podrán utilizarla para comunicarse de una forma más segura y fluida con sus familiares o amigos.