Los 5 trucos de Google Maps que te van a cambiar la vida: encontrar tu coche, horarios de autobuses…

En este artículo vamos a mostrarte 5 trucos muy útiles de Google Maps que todavía no estás aprovechando. Muchos de ellos son perfectos para utilizarlos durante las vacaciones. Así que, toma nota y descubre cuáles son los trucos más efectivos. A partir de este momento se van a convertir en tips indispensables.

5 trucos top de Google Maps

Saber donde has aparcado

Cuando vas a una ciudad que no conoces y aparcas en la calle, tienes el temor de no saber dónde has dejado estacionado el coche. Google Maps te ayuda y es muy sencillo. Abre la aplicación y aparecerá en la pantalla un punto azul, que indica tu ubicación. Si pulsas sobre él, se abre un menú nuevo en el que encontrarás la función de «Guardar aparcamiento». Pulsa sobre ella y ya lo tienes. A la vuelta, si no recuerdas cuál es el lugar en el que has aparcado, bastará con recuperar esa información para llegar fácilmente.

Usa más el transporte público

La aplicación lo pone muy sencillo, simplemente escribe en la caja de búsqueda el lugar al que quieres acudir, y aparecerán todas las opciones de transporte público disponibles, con indicación del tiempo total y el que queda para que pase el siguiente metro, autobús o tren. Es muy útil, por lo que se trata de una de las opciones más interesantes si vas a salir salir de viaje.

Saber el estado del tráfico

Google Maps permite conocer cuál es el estado en tiempo real, del tráfico de cualquier lugar del mundo. Para verlo, solamente deberás pulsar sobre un icono redondo con el símbolo de dos cuadrados superpuestos, es la función «Capas».

Una vez que lo pulsas, elegirás «Detalles del mapa» y la opción «Tráfico». Se mostrará en colores cuál es su estado, siendo verde tráfico fluido, y rojo, un atasco que deberás evitar.

Encontrar una farmacia

O un cajero, un restaurante o un parking. Es algo que puedes hacer de manera muy sencilla, escribiendo lo que deseas encontrar en la caja de búsqueda. Automáticamente, aparecerán señalados en el mapa esos establecimientos o servicios próximos a ti. Si pinchas sobre cualquiera de ellos, obtendrás todavía mucha más información. Aprende este sencillo truco a la hora de salir de viaje.

Descubre los sitios de interés

Cuando estamos en una ciudad que no conocemos y estamos realizando turismo, lo más interesante es ir directamente a esos lugares que más llamen la atención o que tengan un especial interés para el visitante. Justo debajo de la caja de búsqueda, encuentras el botón «Sitios de interés».

Al pulsar sobre él, aparecían todos aquellos lugares que bien merecen una visita, con toda la información necesaria sobre horarios, precios y hasta fotografías.

Estos 5 trucos de Google Maps son imprescindibles. Recuerda que la aplicación la tienes de manera nativa si dispones de un teléfono Android, pero te dejamos el enlace de descarga para este sistema operativo, también para iPhone si quieres tener un complemento a la aplicación nativa de Apple y que hace prácticamente lo mismo.