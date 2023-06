Las apps a descargar si vas a salir de viaje

En poco más de un mes comenzaremos a salir en masa de viaje y por esa razón, descargar las apps de viajes imprescindibles cuando te vas fuera es una obligación. Esta es una recopilación de aquellas aplicaciones que debes tener en tu teléfono móvil antes de emprender la marcha, puede sacarte de un apuro.

Las apps útiles para tus viajes

Google Maps

Google Maps es imprescindible cuando estamos con una ciudad, la cual no conocemos. Permite establecer rutas a pie fáciles de interpretar, igualmente te indica el estado del tráfico o cuáles son las líneas de autobuses, tren o metro que tienes a tu disposición. Con Google Maps ya no es necesario que tengas que comprar un mapa de papel e irle diciendo a todo el mundo con tu lenguaje corporal que eres un turista. La aplicación te lo pone muy sencillo y ofrece toda la información actualizada. No lo dudes, si todavía no la tienes, es una imprescindible en tu teléfono móvil.

Descargar en Android y en iOS.

Uber

Uber es una de tantas aplicaciones que te permite acceder al servicio de taxi sabiendo previamente cuánto vas a pagar. Aunque no todas la ciudades ofrecen este servicio, Uber se ha convertido en una imprescindible cuando vas a alguna capital importante. Conoces además cuál es el tiempo de espera, cuál será el vehículo que te va a recoger y cómo se llama el conductor. Puedes ahorrar mucho dinero moviéndote cómodamente por la ciudad con Uber.

Descargar en Android y en iOS.

Flush

A esta app le dedicamos un artículo el pasado enero. Cuando salimos de viaje, puede ocurrir lo inevitable, que necesitemos que ir al baño y no encontremos ninguno próximo. Esta aplicación se muestra en el mapa cuáles son los aseos que tienes a tu disposición más cercanos, indicándote además cuáles son gratuitos, pues cuál es tienes que pagar. Ten presente que se trata de una de las imprescindibles a la hora de viajar, sobre todo si lo hacemos con niños pequeños o personas mayores que requieran ir al baño con mayor frecuencia.

Descargar en Android y en iOS.

Traductor de Google

Fantástica herramienta que te permite producir de manera inmediata entre muchísimos idiomas. Te ayuda a salir del paso con la carta de restaurante o preguntar algo en la recepción de un hotel. Que no te quepa duda de que se trata de una de las imprescindibles cuando viajamos al extranjero. Además, es capaz de funcionar sin conexión a Internet, y todo lo que hace lo realiza de manera gratuita.

Descarga en Android y en iOS.

Revolut

Revolut es un neobanco que ofrece unas comisiones muy bajas cuando viajas al extranjero, sobre todo si vas al Reino Unido o a los Estados Unidos. Puedes hacer transferencia desde tu cuenta bancaria española a la de Revolut, y realizar pagos con tarjeta física o virtual. No cabe duda de que Revolut es una buena manera de ahorrar dinero si vas al extranjero.

Descarga en Android y en iOS.

Todas estas apps de viajes son un buen punto de partida si vas a comenzar a planificar tus vacaciones por el mundo. No cuesta nada descargarla, ya que los beneficios que ofrecen son máximos y te sacarán de muchas situaciones algo comprometidas.