Si tienes pensado hacer un viaje este verano en coche, es posible que una de las cosas que más te preocupen será el que los niños no puedan aguantar durante mucho tiempo en carretera. No es solo el hecho de que tal vez se mareen. Los niños generalmente se aburren si el viaje es muy largo, de modo que no pueden faltarte distracciones y también los consejos que ahora te damos. Los mejores trucos para viajar con los niños en coche y que el viaje no se les haga largo.

Trucos para viajar con los niños en coche

Proponer y organizar un viaje en coche a los niños, hará que estos se emocionen desde el principio, pero una vez llegue el día de partir y cuando ya llevemos un tiempo en la carrera, escucharemos la típica pregunta de «¿falta mucho?». Sumemos a esto, los casos de niños que se marean (e incluso vomitan) cuando viajan en coche, los cuáles querrán llegar al destino cuanto antes. Por suerte tenemos algunos trucos que nos van a servir para el viaje no se haga tan pesado a los niños.

Planifica los tiempos de viaje

En la medida de lo posible, trata de viajar en momentos en que tu hijo descanse. Una estrategia podría ser salir temprano en la mañana, cuando los niños aún están dormidos, y luego tomar un largo descanso a media mañana , para tomar un refrigerio, visitar algo lindo y dejarlos estirar las piernas. Después del descanso volvemos a ponernos en marcha durante una o dos horas, luego un descanso para comer para que se canse mucho y después de comer se desplome de cansancio, para aprovechar la siesta de la tarde para el último tramo del viaje .

Parada en el viaje: parque infantil

Como acabamos de explicar, será bueno dividir el viaje con algunas paradas en el camino porque permanecer demasiado tiempo en el asiento del automóvil no es saludable para la espalda de los más pequeños o incluso para las piernas de los más grandes. Los niños necesitan estirarse, salir a correr, saltar varias veces; estimularlos a hacer un pequeño ejercicio.

En lugar de paradas frecuentes en los restaurantes de la autopista, donde es demasiado peligroso dejar que los niños corran, es mejor hacer algunas paradas más largas visitando algo agradable en el camino.

Elige un lugar que le guste especialmente a tu hijo: un castillo, si le encantan los caballeros o las princesas, una granja, si le gustan los animales, o simplemente un pueblo con un bonito parque infantil. Evita una gran ciudad porque perderías demasiado tiempo. Todo lo que necesita hacer es encontrar un parque, un prado o un bosque donde tu hijo pueda correr en paz. Además, la hora del almuerzo puede ser una oportunidad para hacer un buen picnic en la naturaleza.

No te olvides de sus juguetes favoritos

Es sabido que los niños tienen hábitos, por lo que viajar es una fuente de estrés para ellos. Entonces nunca viajes sin su juguete favorito ya sea un peluche, una muñeca, una figura o su libro favorito, para hacerle compañía durante el viaje. Si tiene la edad suficiente, involucra a tu hijo en la preparación de la bolsa de viaje con sus «mejores amigos», sus juguetes favoritos.

También crea una » estación de juego » incluso en el coche, enganchando los paneles portantes al respaldo trasero de los asientos delanteros (se encuentran fácilmente en el mercado). Aquí puedes poner hojas de dibujo , cuadernos para colorear de varios colores, tijeras de papel, cinta adhesiva para que den rienda suelta a toda su creatividad, exorcizando el aburrimiento.

Sal de viaje cuando haga menos calor

Tanto porque encontrarás menos tráfico, como porque lograrás que los niños no lo pasen tan mal, salir bien temprano de viaje nos permitirá que el trayecto se haga más ameno y también, más corto. Es mejor madrugar, aunque a los niños les cueste, que salir más tarde y pillar un pico de calor (que comienzan a partir de las 11). Además, es posible que gran parte del trayecto al comienzo lo hagan todavía dormidos y no se les hará tan pesado cuando se despierten.

Por otro lado, y si te gusta conducir de noche, también podéis elegir esta opción, que además os permitirá poder viajar con los niños dormidos durante casi todo el camino, aunque debes tener mucho cuidado y en el caso de notar sueño o que te duermes, no dudes en parar el vehículo y beber agua para hidratarte.

No olvides ir bien provisto

Viajar con niños puede hacer que estos se pasen todo el viaje pidiendo cosas. No olvides llevar a mano una bolsa que contenga agua, pañuelos y algún que otro alimento para «matar el gusanillo».

Asegúrate de que los niños van cómodos

Por otro lado, debemos asegurarnos que los niños estén cómodos en su sillita, que no reciben mucho calor, y encender la música para que se distraigan.

No será bueno que les demos la tablet o móvil para ver vídeos o que jueguen ya que mirar la pantalla, mientras estamos en movimiento puede provocar en ellos mareo.

Elijamos la ruta correcta

Es importante también como no, planear el viaje antes de salir, viendo qué carreteras debemos recorrer, si existen curvas, peajes o es todo por autopista ya que si vamos sabiendo la ruta, conduciremos con mayor tranquilidad, podremos calcular mejor el tiempo y evitaremos alargarlo más allá de la cuenta (o de los imprevistos).