4 cuidados que siempre cumplo con mi smartphone

El uso de los dispositivos móviles es ya masivo, y dentro de ellos, los teléfonos inteligentes se llevan la palma. Por esa razón, siempre es i portante saber algunos sencillos trucos para que sufran lo menos posible y su vida útil sea más alta. En este artículo detallo cuáles son las 4 cosas que siempre hago con mi smartphone y así conseguir que llegue al final de su vida útil en las mejores condiciones posibles.

4 cuidados para mi smartphone

Los teléfonos inteligentes tienen un coste muy elevado como para no emplear algunos consejos que nos ayuden a que se mantengan bien. Toma nota, ya que funcionan.

Vigilar la carga

A esto he ido aprendiendo con el paso de los años. Sí, yo era de esos que dejaba el teléfono cargando toda la noche, o que apuraba hasta el 1% de batería para ponerlo a cargar. He aprendido que la mejor forma de optimizar la batería es no permitir que esta baje del 20%, y tampoco empeñarme en que llegue al 100%. Mantener la carga entre el 20% y el 80% permite que la pila se mantenga en mejores condiciones y no envejezca de manera prematura.

Siempre con funda

Me encantaría llevar mi teléfono, un iPhone, siempre sin funda. De hecho así lo hice durante todo un año y disfruté al máximo del diseño. Pero, es evidente que la funda me hace muchas salvadas. Trato de elegir una que rompa lo menos posible con la estética, me decanto por una de la marca ESR para mi iPhone 14 Pro Max. La funda evita siempre males mayores, aunque sacrifiques el diseño. Y si tienes hijos pequeños, su uso es obligado. Por muy cuidadoso que seas, siempre hay momentos en los que el iPhone parece escurrirse de las manos y caer. El protector de pantalla también es una buena medida, aunque las pantallas ya son muy resistentes. Pero por 2-3 euros, no merece la pena jugar a tentar la suerte.

El agua, mejor lejos

Sí, los móviles ya incorporan protección contra el agua en muchos dispositivos de gama media y alta. Mi iPhone cuenta con la IP 68, pero hay algo en mi interior que me dice que cuanto más lejos del líquido elemento, mejor. La razón es porque nunca puede garantizarse de manera fehaciente la estanqueidad, y en caso de problemas, llevaré las de perder. La electrónica y el agua nunca hacen una buena combinación, y si voy a montar en canoa y quiero que me acompañe del móvil, esta funda impermeable es la mejor aliada, lo tengo muy claro.

Si has tenido la mala fortuna de mojar tu móvil, te emplazo a este artículo para que las posibilidades de salvación sean mayores.

… y el calor

Evitar que al teléfono le dé el Sol es otra de las cuestiones con las que me gusta tener cuidado. Las altas temperaturas ponen al dispositivo en alerta e impiden el buen funcionamiento. Pero lo peor de todo es que hacen polvo la circuitería, y a la larga termina acortando la vida útil del teléfono. Vigila dónde dejas el teléfono este verano, no lo pierdas de vista durante mucho tiempo. De paso, sigue estos consejos tan útiles.

Estos 4 consejos hacen que mi smartphone responda siempre bien, y que el paso del tiempo no le afecta más de lo debido. Seguir estas recomendaciones siempre tiene un efecto muy positivo.