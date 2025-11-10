El 11.11 de AliExpress, el fenómeno global que nació como una celebración universitaria

Lo que comenzó como una curiosa celebración en China a finales de los años noventa se ha convertido en una cita clave para el comercio electrónico. El 11 de noviembre, conocido popularmente como el Día del Soltero, surgió como una especie de “antisan Valentín” en el que los jóvenes universitarios celebraban su soltería con regalos para sí mismos. Pero con la llegada del comercio digital, el gigante Alibaba transformó esta fecha en un evento de compras masivo que hoy rivaliza con el Black Friday y el Prime Day de Amazon.

Descuentos y cifras que baten récords cada año

Desde hace más de una década, el 11.11 AliExpress marca el inicio de la temporada de descuentos en la red, con miles de marcas participando y millones de usuarios conectados a la misma hora. Los primeros minutos del día son, de hecho, los de mayor tráfico online del año en plataformas asiáticas.

Aunque comenzó centrado en China, el fenómeno se ha extendido rápidamente a Europa y América Latina. España es uno de los países donde más éxito tiene, gracias a la presencia de almacenes europeos y envíos rápidos de plataformas como AliExpress. En 2023, según datos de la propia compañía, más del 40 % de los pedidos realizados durante el 11.11 provinieron de fuera de Asia.

Los descuentos suelen variar según la categoría del producto, pero en muchos casos alcanzan el 70 % sobre el precio habitual. A ello se suman los tradicionales cupones globales, descuentos adicionales por volumen o promociones por tiempo limitado, que convierten el 11.11 en una auténtica maratón de compras online.

Un escaparate para la tecnología y la innovación

Más allá de las ofertas, este evento se ha convertido en un escaparate para nuevos lanzamientos tecnológicos. Marcas de móviles, gadgets inteligentes o pequeños electrodomésticos suelen aprovechar la fecha para presentar productos o medir su recepción en el mercado. Es habitual que las primeras unidades de un nuevo dispositivo se agoten en cuestión de minutos, impulsadas por la expectación y los precios rebajados.

Cómo prepararse para el 11.11 AliExpress

Aunque el espíritu del día invita al consumo impulsivo, las propias plataformas recomiendan planificar las compras con antelación. Añadir productos a la lista de deseos, comparar precios y comprobar las valoraciones de los vendedores son prácticas que ayudan a evitar errores. En los últimos años, AliExpress ha introducido mejoras en protección al comprador y devoluciones gratuitas en la mayoría de categorías, lo que ha incrementado la confianza del usuario europeo.

El 11.11 no es solo una fecha de descuentos, sino una muestra de cómo el comercio electrónico se ha convertido en un fenómeno global que cruza fronteras y costumbres. De aquella idea universitaria para reírse de la soltería queda poco: hoy es, simplemente, el día en que internet no duerme.