4.750 toneladas de acero y los coches pasando por debajo: así ha colocado el HS2 su segundo viaducto sobre la M6 en un empuje final de nueve horas

La empresa pública británica HS2 Ltd ya tiene su segundo viaducto sobre la autopista M6. Lo colocó el sábado 24 de octubre de 2026 cerca de Chelmsley Wood, a las afueras de Birmingham. La última fase movió una estructura de acero de 4.750 toneladas mientras los coches pasaban por debajo.

El tramo final avanzó 76 metros en nueve horas, a una media de 12 metros por hora. Así lo detalla la nota que HS2 publicó el 26 de octubre. Con esa maniobra, los dos viaductos del cruce llamado M6 South quedan completos en su estructura.

Dos tableros a diez centímetros

Los dos viaductos corren en paralelo y solo los separan 100 milímetros. Ambos miden 320 metros de largo. Están hechos de acero patinable, que forma una capa de óxido protectora y no necesita repintarse cada pocos años.

El tablero este quedó terminado en 2025 y llevará los trenes hacia Londres, a las estaciones de Old Oak Common y Euston. El oeste, el que se acaba de colocar, servirá a los trenes que vayan hacia Curzon Street, en el centro de Birmingham. Desde allí seguirán hacia Mánchester, Liverpool y Glasgow.

Según la nota de HS2 de diciembre de 2025, cada viaducto es un doble cajón hueco de acero. Lo sostienen cuatro pares de pilas de hormigón, y la más alta mide 9,9 metros. En el lado de Chelmsley Wood habrá un parapeto de 4,5 metros contra el ruido de los trenes.

Empujar el acero por fases

Según HS2, cada tablero se monta a un lado de la autopista y luego se empuja sobre ella por etapas. En cada empuje se añaden piezas de acero por detrás. Después, toda la estructura avanza con gatos de cable, unos cabrestantes hidráulicos que tiran del tablero.

El tablero oeste necesitó cuatro empujes, uno más que el este. En marzo de 2026, HS2 explicó el motivo: había poco espacio y la plataforma de lanzamiento era más corta. Influían los estribos escalonados del viaducto y la curva de un ramal cercano.

Por eso el tablero se montó en cuatro secciones más pequeñas. La primera medía 107 metros y pesaba 1.250 toneladas, y su desplazamiento estaba previsto para el 11 de abril.

Para reducir el rozamiento, el acero se desliza sobre almohadillas antiadherentes. Según HS2, su material es el mismo que recubre una sartén doméstica. En el último empuje, el peso ya descansa en las pilas de ambos lados, y eso permite moverlo sin cerrar la autopista.

La M6 siguió abierta

Durante todo el fin de semana, la M6 se mantuvo abierta al tráfico. Solo se cerró el enlace entre la M42 y la M6 como zona de seguridad. Volvió a abrirse a las 21.00 del sábado, 25 horas antes de lo previsto.

«Estos viaductos cruzan algunos de los tramos de autopista con más tráfico del país», explicó Ian Clarke, jefe de proyecto sénior de HS2 Ltd. Por eso, añadió, la empresa usa técnicas que evitan cerrar la calzada siempre que puede.

La maniobra la dirigió Russell Luckhurst, ingeniero civil de Balfour Beatty VINCI, el consorcio que construye este tramo. Luckhurst es de Solihull y tenía 28 años en marzo, según HS2. Tras el último empuje habló de «un momento enorme para Balfour Beatty VINCI y HS2».

El viento fuerte de ese fin de semana obligó a aplazar otra obra cercana. Se trata de los parapetos del viaducto de Water Orton, sobre la M42. HS2 los colocará con cortes desde las 21.00 del viernes 30 de octubre hasta las 5.00 del lunes 2 de noviembre.

El estreno de diciembre de 2025

La técnica se probó en diciembre de 2025, cuando los ingenieros deslizaron sobre la M6 el tablero este, de 4.600 toneladas. La operación duró 17 horas, a 13 metros por hora, sin cerrar la calzada principal. HS2 la presentó como la primera vez que se hacía algo así sobre una autopista británica.

«Lo más importante es que hemos podido reducir a la mitad las veces que hemos tenido que cerrar la autopista», dijo entonces Caroline Warrington, jefa de ejecución de HS2 Ltd. El método exige que los dos extremos del tablero estén apoyados en pilas antes del último tramo.

Aquel tablero salió con 82 losas prefabricadas ya colocadas encima, para ahorrar cortes en los remates. Lo diseñó la empresa conjunta de Mott MacDonald y SYSTRA, con el estudio WW+P Architects.

HS2 desliza el tablero este, de 4.600 toneladas, sobre la M6 sin cerrar la autopista en diciembre de 2025. Vídeo: HS2 Ltd

Otras obras ferroviarias también han movido estructuras enteras. Es el caso del puente de 1.400 toneladas que Austria trasladó sobre 112 ruedas o del puente de 650 toneladas que China sustituyó en 24 horas. En el Reino Unido, los grandes puentes también piden soluciones a medida, como el aire seco que salvó los cables del Forth Road.

Sin coste ni fecha de trenes

Las notas de HS2 no dicen cuánto han costado estos dos viaductos. Tampoco dicen cuándo pasarán por ellos los primeros trenes. Antes faltan los terraplenes de ambos lados, el parapeto contra el ruido y los acabados.

La propia empresa admite que queda mucho trabajo en los 225 kilómetros entre Londres y Birmingham. Su consejero delegado, Mark Wild, dirige una revisión completa del proyecto. El objetivo es terminar el resto del trazado al menor coste razonable.

El siguiente reto llegará en 2027 con el triple cajón, que llevará cuatro vías del HS2 sobre la M42 cerca de Coleshill. HS2 aún negocia el calendario con National Highways, que gestiona las autopistas inglesas. En mayo de 2026, la empresa ya había reducido de nueve a seis los cierres previstos este año sobre la M6 y la M42.

La nota se ha publicado en el centro de prensa de HS2 el 26 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: HS2 Ltd.