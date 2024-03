La vergonzosa escena tuvo lugar en la línea 5 del Metro de Madrid . Un fuerte enfrentamiento a golpes e insultos vejatorios entre pasajeros entre gritos de «gordo de mierda» que hizo intervenir al resto de pasajeros solidarios con el hombre que sufría sobrepeso, gritándole «gordófobo» al hombre que comenzó la trifulca porque le quitaba espacio en los asientos del vagón. Los dos pasajeros van a juicio tras denunciarse mutuamente por vejaciones y agresión.

Según Antonio, uno de sus protagonistas, la secuencia arranca en el metro cuando éste hombre con sobrepeso toma asiento junto a otro varón de similar edad. Pasados unos minutos, el compañero de asiento comienza a manifestar su incomodidad debido a la corpulencia de Antonio.

«¡Me estás aplastando!»

A partir de ahí, el pasajero a empezado a proferir comentarios humillantes y vejatorios hacia Antonio, según ha relatado él mismo al programa Mañaneros de TVE, con insultos como «¡échate para allá gordo que me estás aplastando, me estás pegando tu sudor, seboso!».

Lejos de intimidarse, Antonio le ha plantado cara a su agresor y la discusión ha comenzado a subir de tono con un intercambio de insultos entre ambos que ha dado paso a amenazas de muerte hacia Antonio. Todo esto, mientras los pasajeros del vagón recriminaban su actitud al hombre que insultaba a Antonio por su sobrepeso y grababan la escena con sus teléfonos móviles.

Un tortazo

La tensión se desbordaba cuando, a pleno pulmón, el hombre le ha gritado a Antonio: «¡Cállate ya, te juro que te mato, ten cuidado, cállate ya gordo!» y en ese momento Antonio le ha dado un tortazo al injuriante. Según Antonio, sólo pretendía apartarle de su lado ya que, tal y como se observa en el vídeo, le estaba gritando mientras ambos seguían sentados juntos.

En ese momento, el receptor del empujón se ha levantado de golpe indignado, frenado en seco por varios pasajeros que le han sujetado mientras otro graba la escena comentando que se trata de «un golpe bastante justificable con alguien que dice que le va a matar».

Segundos después, el hombre se enfrenta a la mujer de Antonio que intenta impedirle que vuelva a sentarse junto a su. marido: «Que me dejes que me voy a sentar», dice empujando a la mujer de Antonio, según él, enferma de cáncer. El empujón indigna a Antonio que le grita a su contendiente: «No la toques que te mato» y éste responde a la mujer de Antonio también con insultos: «Pues déjame sentarme gilipollas».

Al insultar a su mujer, Antonio le da otra cachetada al sujeto y éste le reta a salir del Metro para pelearse en la calle. «¡Machito!» grita la mujer de Antonio y el otro responde: «¡Me vas a tocar tu a mí gordo de mierda!».

«Eres un gordófobo»

El enésimo insulto vejatorio hacia Antonio por su evidente sobrepeso hace estallar de indignación al resto de pasajeros hasta el punto de que una mujer se encara con el vilipendiador y le espeta: «Sinvergüenza, «gordófobo», que te mire todo el mundo, «eres un gordófobo» que todos tengan vergüenza de tí, siente cómo todos te estamos mirando de la vergüenza que das». A lo que responde el. hombre con un «tú si que das vergüenza que estás en la misma situación», refiriéndose al aspecto físico de la pasajera.

Es la propia pasajera la que calma al joven que le acompaña y que ya se acercaba al pasajero injuriante pidiéndole explicaciones.

Finalmente, el hombre injuriante y que ha recibido los dos empujones o cachetadas de Antonio por llamarle gordo, se tranquiliza. Sigue amenazando pero ésta vez con denunciar a Antonio.

El convoy llega a la estación de Quintana y allí espera personal de seguridad de Metro que retiene a la pasajero a requerimiento de todos los pasajeros, también pide a todos que bajen del vagón tras exigir el injuriante que declaren como testigos. Algo que todos hicieron minutos después ya en presencia de la Policía Nacional.

A juicio en abril

Antonio, su compañero de asiento y todos los testigos del vagón, están citados ante la justicia el próximo 11 de abril para decidir en juicio sobre las denuncias cruzadas entre ambos. Una por los insultos y trato degradante que sufrió Antonio, otra por parte del vilipendiador que acusa a Antonio de golpearle.

Antonio resume el caso de la siguiente manera: «Sé que no estuvo bien empujarle pero yo fui víctima de acoso escolar por mi sobrepeso y no pude soportar que me humillara de esa forma delante de todos los pasajeros del vagón llamándome gordo de forma reiterativa y amenazándome, además empujó a mi mujer que es enferma de cáncer».