Valeria Quer, hermana de la joven Diana Quer, asesinada por El Chicle en la madrugada del 22 de agosto de 2016 tras 497 días desaparecida hasta el hallazgo de su cadáver, recogió este lunes el Premio Mujer Fearless 2022 en el Hotel Intercontinental de Madrid de la mano del conocido periodista Paco Lobatón.

Se trata de un premio que otorga la revista Fearless –este 8 de marzo de venta en exclusiva en El Corte Inglés– y que también ha reconocido la labor de mujeres como Esperanza Aguirre, Ágatha Ruiz de la Prada, Mónica Cruz o Fabiola Martínez.

Tras una sesión de fotos de cuatro horas en el Hotel InterContinental, Valeria ha concedido su primera entrevista y lo ha hecho sincerándose en Fearless. «Lo de mi hermana no lo he superado. Eso es un trauma entre algunos más que tengo y un miedo. Esas espinitas las guardo para tratarlas cuando crea que esté preparada», explica.

«Lo de mi hermana no lo he superado»

Ha relatado el calvario que ha vivido a lo largo de estos años, cómo ha ido tatuándose prácticamente todo el cuerpo como método de autolesión y castigo –ahora se borra uno a uno los tatuajes–, los trastornos alimenticios que ha sufrido llegando a tener anorexia, el miedo a ella misma y los problemas de adicción que ha llegado a desarrollar.

Cree también que «la mujer no está protegida mientras haya leyes como las que hay. Me parece una vergüenza que estas personas que tienen una mujer o una hija, cojan a mi hermana, abusen y la maten». Por ello, explica que «debería existir la cadena perpetua porque estas personas no tienen cura y no se rehabilitan».

«La mujer no está protegida con las leyes que hay»

Actualmente, además, confiesa estar empezando de nuevo: quiere dedicarse a la moda y al diseño. Se ha desenvuelto con soltura ante las cámaras, y explica que vuelve a nacer. Cree, y así lo expresa, que cuenta con un ángel en el cielo que la protege, que es Diana. Y, aunque confiesa no creer en Dios ni en el amor, está más ilusionada que nunca con su nueva vida.

Sobre los trastornos alimenticios que sufre, Valeria Quer explica que «cuando me miro en el espejo, me fijo más en las imperfecciones que en lo que ven los demás. Tú puedes aconsejar a una persona y le puedes decir “come” o “no vomites”, pero lo va a seguir haciendo porque eso va dentro de cada persona. Lo que tiene que hacer es ir a un buen especialista».

En definitiva, confiesa que ha tenido «ganas de morir, pero me ha mantenido atada a la vida el estar aquí ahora, la ilusión de que el día de mañana yo pueda formar una familia y que salga bien porque pienso que me han pasado tantas cosas malas que tiene que venir ya algo bueno de una vez».