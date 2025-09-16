El juzgado número 5 de Talavera de la Reina (Toledo) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del feto hallado muerto en el congelador de su vivienda de Alberche del Caudillo (Toledo) y para su pareja sentimental, ya que se les considera presuntos autores de un delito de asesinato. Los investigadores, tras avanzar en la investigación, creen que el feto estaba vivo y los dos adultos lo mataron.

En las últimas horas y tras pasar a disposición judicial, el titular del juzgado decretó para ambos prisión provisional comunicada y sin fianza tras tomarles declaración y se les imputa de manera provisional como presuntos autores de un delito de asesinato.

La imputación es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, mientras que el procedimiento continúa su instrucción en sede judicial.

La abuela dio la voz de alerta

El feto muerto fue hallado el martes 9 de septiembre en una vivienda de Alberche del Caudillo y fue la abuela materna de sus hermanos la que contactó con los servicios sociales para informar de la existencia del feto en el congelador y estos alertaron a la Guardia Civil.

La Guardia Civil tomó declaración a la madre como investigada, aunque fue detenida días después junto a su pareja y finalmente puesta a disposición judicial acusada de homicidio o asesinato.

La madre del feto estaba bajo vigilancia

Los servicios sociales de Castilla-La Mancha ya tenían un aviso de atención hacia la mujer, que, además, tiene otros cuatro hijos menores de edad.

De hecho, en servicios sociales estaban esperando el nacimiento del bebé para «poder actuar de manera inmediata», pero la madre no acudió a un centro sanitario, que es donde se podría haber detectado el alumbramiento, según explicó la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, cuando trascendió el suceso del hallazgo del feto en el congelador.