«De la noche a la mañana nos convirtieron en asesinos sin respetar la presunción de inocencia». Horas después de declarar por primera vez ante el juez en calidad de investigado por homicidio, el actor Luis Lorenzo se sienta con OKDIARIO para explicar con todo detalle su versión de los hechos que rodearon la muerte de la tía de su mujer. Es la primera parte de la entrevista, en la que habla de la situación hasta la muerte de Isabel.

«La verdad es que ha sido un periplo muy complicado por culpa del aquelarre mediático que ha habido por las filtraciones… a partir de ahí ha habido una afectación brutal y emocional para mis hijos, a uno de ellos he tenido que sacarlo del colegio», desvela.

Lorenzo, habla dolido, se mueve entre la indignación y la insistencia en transmitir su inocencia explicando cada detalle que se le pregunta. Ya son seis meses como investigados, tanto él como su mujer Arancha.

«¿Nosotros?, de la noche a la mañana nos convertimos en asesinos sin respetar la presunción de inocencia, cuando en realidad a nivel jurídico éramos investigados. Ahora, gracias a Dios, avanzadas las investigaciones, el giro que hay en la calle ha cambiado… A día de hoy estamos asumiendo la situación con mucha indignación y mucha rabia, sobre todo porque hay dos menores que están pagando un alto precio por esto», asegura.

La tía Isabel falleció con 85 años en el domicilio de la pareja el 28 de junio de 2021. La rama familiar asentada en Asturias, y enfrentada a Arancha, mujer de Luis Lorenzo, solicitó una autopsia porque sospechaba del actor y pareja. La forense concluyó que Isabel había fallecido por envenenamiento con cadmio y manganeso. Luis Lorenzo y su mujer fueron detenidos y más tarde puestos en libertad aunque en calidad de investigados por el presunto homicidio.

Luis Lorenzo se esfuerza en explicarnos que hay un trasfondo previo al fallecimiento de la tía Isabel. Se trata del enfrentamiento familiar desencadenado por la animadversión de la rama asturiana de la familia hacia su mujer Arancha. «La relación de la familia de Arancha con ella es absolutamente determinante en todo esto, la madre de Arancha ya fue denunciada por estos mismos señores por un tema de herencia, por la ambición desmedida por el dinero», señala.

A pesar de eso decidieron, insiste Lorenzo, traerse a la tía Isabel a Madrid para que la atendieran de su principio de Alzheimer, ya había sido diagnosticada de un principio de demencia en 2020, así que se la traen a Madrid en marzo de 2021. «No la trajimos a la fuerza, es falso, la trajimos para una revisión médica y para cuidarla, y hay testigos que acreditan como Isabel les dice que se viene a Madrid». Esa testigo también dice que Isabel le comenta que iba a ayudar a Arancha a cuidar a los niños por un tiempo limitado y no le apetecía mucho ir.

La Guardia Civil sostiene que la pareja se trajo a la tía a Madrid para saquear sus cuentas bancarias y su patrimonio.

Lorenzo niega que se trajeran a la tía Isabel por motivos económicos. Lo cierto es que la anciana cambió su testamento a favor de Arancha mientras estaba en Madrid. Lorenzo matiza, «no fue un cambio total, lo que hizo fue meter a Arancha en su testamento pero no sacó a los que estaban». Cierto, aunque también es cierto que Arancha fue beneficiada con una buena parte de la herencia.

También niega que se haya maltratado a la tía Isabel durante los tres meses que residió en su domicilio: «Tenía una asistenta para cuidarla 24 horas al día, tampoco la obligábamos a ir al baño del garaje». Sí admite que en una ocasión dejaron que la tía, previo pacto con su sobrina, se quedara sola en un centro comercial mientras ellos asistían a un cumpleaños en un parque de atracciones cercano. «Tenía su móvil, su dinero, nos podía llamar en cualquier momento, y de hecho nos avisó la Policía Local y simplemente nos dijo que fuéramos a recogerla», confiesa. Fueron los empleados del restaurante del centro comercial los que avisaron a la Policía porque vieron a la anciana desorientada.

La familia de Asturias fue a la Guardia Civil a denunciar que Lorenzo y Arancha tenían casi secuestrada, aislada, a la tía Isabel y no le dejaban comunicar por teléfono con ella. Lorenzo aclara que precisamente este martes le presentaron «al juez un dossier con decenas de lugares» donde estuvieron «con Isabel»: «En el zoo, en el cine, en muchos sitios. No estaba aislada y además era ella la que no quería hablar por teléfono con su familia, de hecho sacó a su hermano como titular de su cartilla antes de venir a Madrid porque estaba harta de que le controlaran el dinero».

Sí admite Luis Lorenzo que tras la denuncia de la familia asturiana la Guardia Civil le pidió que dejaran a una pareja de guardias visitar su domicilio para averiguar el estado de la tía Isabel. Lorenzo y Arancha acudieron al cuartel de la Guardia Civil y tras dar las explicaciones oportunas se negaron a que los guardias fueran a su casa, así lo admite y lo explica en esta entrevista. Hasta aquí, las explicaciones de Lorenzo a esos tres meses previos al fallecimiento de la tía Isabel.

La mujer murió en junio de 2021 en el domicilio de Arancha y Luis, un año después la Guardia Civil detuvo a la pareja acusada e envenenar a la anciana. Sin embargo, dos informes posteriores de expertos del Instituto Nacional de Toxicología y del Hospital de la Defensa apuntan que la tía Isabel pudo fallecer de muerte natural y los metales detectados en su cuerpo podrían ser fruto de la descomposición del cadáver. Ahora, la Guardia Civil en su último informe descarta el envenenamiento y se inclina por la hipótesis de que la pareja maltrató y suministró medicamentos de forma incontrolada a la anciana hasta provocarle la muerte. Todo por un móvil económico.

En la segunda parte de esta entrevista, Luis Lorenzo ofrece su versión sobre qué pudo sucederle a la víctima, y que ocurrió desde el fallecimiento de la tía Isabel hasta la detención del actor y su mujer Arancha.