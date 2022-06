Las investigaciones sobre la muerte de Isabel Suárez Arias, tía de Aranzazu Arancha Suárez Palomino, esposa del actor Luis Lorenzo, son demoledoras al acusar a ambos del «asesinato consumado» de la mujer que vivía con la pareja en su casa de Rivas Vaciamadrid en el momento del suceso, el 28 de junio de 2021. El informe presentado por los investigadores de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 9 de Arganda del Rey (Madrid), que instruye la causa, deja bien claro sobre la víctima que «se ha acreditado que en su estancia en Madrid y bajo los supuestos cuidados de Luis y Aranzazu, su salud, tanto física y mental, fue en deterioro continuo y manifiesto hasta su muerte» y se alude a un informe postmortem del Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde se le realizó la autopsia a la fallecida ante la denuncia de uno de sus hermanos. En el cuerpo de Isabel Suárez, de 85 años, se encontraron altos niveles de cadmio y manganeso, metales pesados con los que se intoxicó, acabando con su vida.

Sostienen los investigadores de la Guardia Civil, que tardaron un año en practicar las pruebas que acabó con la detención de la sobrina y el actor Luis Lorenzo el pasado 27 de mayo, que «no se descartan actos preparatorios en los que los supuestos autores originan de forma insistente un historial clínico de enfermedad mental que requiere prescripción de ciertos medicamentos que su médico de cabecera habitual retira, revocando el diagnóstico. Sec oncluye que no hay «ningún problema de salud mental por médico de Consejería de Sanidad de Asturias’».

Para llegar a esa conclusión los guardias civiles entrevistaron a varios médicos en Asturias y en Madrid, a los cuidadores profesionales que tuvo la víctima, a los vecinos de la pareja en Madrid y de María Isabel en Asturias y finalmente a sus familiares. Eso les permitió concluir, según documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, que «si bien los detenidos se encargaban del supuesto cuidado y atención de doña María Isabel, ha quedado constatado en las testificales y documentales que existía desatención permanente en las necesidades físicas y tratamientos médicos necesarios para la víctima, en vez de velar por su bienestar, que es con la excusa que la sacan de su domicilio», para añadir inmediatamente que «se ha acreditado que su estancia en Madrid y bajo los supuestos cuidados de Luis y Aranzazu, su salud, tanto física y mental, fue en deterioro continuo y manifiesto hasta su muerte».

Los investigadores también concluyeron que existía «alevosía» ya que «la víctima por su propia condición es una persona indefensa y especialmente vulnerable. La indefensión de la víctima ha sido deliberadamente provocada por los detenidos, se aprovechan de esa situación para asegurar el resultado de la acción homicida continuada en el tiempo».

Las pruebas, o en este caso «marcadores indiciarios», realizadas como testificales en el entorno de María Isabel en Asturias, «como en el entorno de los detenidos» -llegaron a entrevistar a anteriores parejas de los detenidos- son múltiples y señalaron desde el principio a Aranzazu Suárez y Luis Lorenzo. La Guardia Civil alude, además, a que «es constatado el comportamiento obstruccionista de los investigados durante el desarrollo de los hechos al no permitir a la Guardia Civil entrar en su domicilio y comprobar el estado y condiciones de vida de María Isabel cuando aún estaba con vida y también queda constatado al no continuar con los servicios de FelizVita dado que controlaba mucho y hacía un seguimiento exhaustivo del estado de la finada y de la cuidadora, lo que lleva a contratar a la cuidadora por una cantidad de dinero de forma particular y fuera de control de la empresa prestadora de servicios».

La conclusión fue que «los detenidos tuvieron la ocasión y el móvil económico para causar la muerte de María Isabel, hechos acontecidos en el tiempo, concretamente desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 28 de junio de 2021, fecha de su muerte siendo copartícipes en su autoría». Fue el 10 de marzo cuando la mujer fue trasladada de su casa de Grado, en Asturias, a Madrid para vivir con la pareja.

Entre las pruebas físicas encontradas durante el registro en casa de la pareja hay una gran cantidad de medicamentos, hasta 142.000 euros en metálico, el testamento de la mujer en favor de su sobrina y documentación variada. Respecto al dinero encontrado el actor Luis Lorenzo dijo que «tenía esos 120.000 euros en un depósito y él había ido retirando efectivo del depósito hasta su liquidación. Asimismo, el dinero encontrado procede de una cuenta corriente a su nombre en la entidad (…), que ha sido retirado por él a partir de 2019» y también dijo que «acaba de percibir indemnización por accidente, documentada porque se extendió mandamiento de pago por Juzgado de Madrid». El dinero fue hallado en el canapé de la cama, bajo el colchón.