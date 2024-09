La juez que investiga a Nacho Cano por los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y por presunta explotación de trabajadores no ha admitido la denuncia del productor contra la becaria que le denunció primero. La querella de Nacho Cano aportaba los mensajes entre la productora y la becaria, en los que la mujer le pedía a Cano 6.000 euros por «daños morales» y una carta de recomendación por no denunciarle, algo que terminó haciendo la denunciante.

Ahora, en un auto notificado a las partes este miércoles, la juez del Juzgado número 19 de Madrid rechaza la querella de Nacho Cano y considera los menajes que aportaron de la becaria con el productor, como «improcedentes e irrelevantes para esclarecer los delitos por los que se le investiga».

«El objeto de este procedimiento es la investigación de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por lo que además de la declaración de la denunciante y perjudicada Doña Lesly, contamos con otros medios probatorios, siendo irrelevantes las conversaciones que se aportan para esclarecer si los investigados han participado en los hechos imputados», sentencia la juez en su auto.

La querella por «extorsión»

Nacho Cano denunció la semana pasada por «amenazas condicionales y revelación de secretos» a Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaria del espectáculo Malinche que demandó al artista por vulnerar los derechos de los trabajadores.

El músico presentó como pruebas del presunto chantaje los mensajes enviados a través de Whatsapps desde el teléfono de la becaria a la responsable de producción del musical donde pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que “procediera legalmente”.

En la denuncia, el representante legal de Cano considera que Guadalupe Ochoa Flores «trató de chantajear» a Nacho Cano «para que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos».

Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de que Lesly Guadalupe Ochoa presentara la denuncia. «Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen», decían las misivas. «Me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona», aclaraba.

Según los abogados de Nacho Cano, tras no aceptar el presunto chantaje, comenzó «una campaña de ataque, desprestigio y acoso contra el músico y la dirección del musical de Malinche». El productor también acusaba a la becaria de un delito de revelación de secretos ya que, según la querella, ella firmó al ser contratada una serie de documentos para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un acuerdo de confidencialidad de manera indefinida.

La querella también señalaba a la becaria como culpable de la situación: «No logró adaptarse al programa y provocó numerosos enfrentamientos con sus compañeros, haciendo que la convivencia resultara insoportable» y esa fue, insisten en la querella, la razón para echarla del proyecto.