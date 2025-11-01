Leganés: una joven de 21 años grave tras recibir un disparo que le atravesó la cara la noche de Halloween

Una joven de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado 1 de noviembre por la mañana en un tiroteo en Leganés tras recibir un disparo en la cara. Según informó el Summa 112, el proyectil le ha atravesado el rostro desde el pómulo izquierdo hasta la parte anterior de la oreja derecha.

La joven 21 años de Leganés ha tenido que ser intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre. El ataque se ha producido dentro de un domicilio. Pero, la víctima ha sido descubierta en la calle.

Estado de la víctima

Según el relato de Almudena Crespo, jefa de Guardia del Summa, la joven 21 de años Leganés presentaba un orificio de entrada a nivel del pómulo izquierdo y orificio de salida en la zona preauricular derecha. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima fue estabilizada antes de su traslado al hospital, donde permanece en estado grave.

Agresión en Leganés. 📍 Avenida Lengua Española. El #SUMMA112 intuba y evacua en estado grave a una mujer de 21 años con una herida por arma de fuego en la cara. Investiga la @policia. pic.twitter.com/aUzhGWyFds — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 1, 2025

Lugar y circunstancias del suceso

El ataque se ha producido frente al número 18 de la avenida de la Lengua Española, en el interior de una vivienda de la calle Alpujarras, a aproximadamente un kilómetro del recinto de La Cubierta.

El disparo se ha producido dentro del domicilio. La joven ha aparecido posteriormente en la calle.

Investigación y operativos de emergencia

La brigada provincial de policía científica y la policía judicial se han hecho cargo de la investigación. La primera llamada al 112 se recibió cerca de las 7:00 horas, momento en que se desplegó un operativo conjunto de servicios sanitarios y Policía Nacional.

Las autoridades continúan recabando información y testimonios para esclarecer la dinámica del disparo y determinar si hubo terceros implicados en el incidente.