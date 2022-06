A María Isabel Suárez Arias, la tía de la esposa de Luis Lorenzo que fue intoxicada con grandes cantidades de cadmio y manganeso encontradas en su organismo, no le gustaba estar en Madrid, prefería vivir en Asturias e incluso llegó a decirle a sus familiares, en concreto a su sobrina Lorena, que «le sacaban los cuartos y tenía que estar pagándoles cosas» sobre la pareja formada por su sobrina Aránzazu Arancha Suárez y el actor Luis Lorenzo, ambos acusados del asesinato de la mujer.

Lorena, sobrina de la fallecida, fue una de las entrevistadas por los agentes de la Guardia Civil y su testimonio tiene importancia porque «fue la última persona que la vio en marzo de 2021, comiendo con ella el día anterior a que se la llevasen». Aquel día Lorena llegó a casa de su tía en Grado a las dos de la tarde, «Isabel cocinó pote, que era lo habitual. Hablaron de cosas del pueblo, de su hermano, de las cosas habituales», también relató que «cuando alguna vez habló del testamento ella solía dar largas al asunto, lo veía lejos y decía que cuando muera que se lo queden todos los hermanos, todos iguales». Al final de su declaración Lorena también explicó que «a Isabel no le gustaba ir a Madrid, cosa que ya había manifestado anteriormente a la familia, que le gustaba estar en Grado en su casa haciendo sus cosas diarias» y añadió que «Isabel nunca refirió problemas de salud cuando estuvo allí (Madrid), pero sí le dijo que Aránzazu y Luis le sacaban los cuartos y tenía que estar pagándoles cosas».

Consuelo, la cuñada de Isabel, fue otro de los familiares entrevistados por los investigadores de la Guardia Civil y su declaración es importante por la profusión de detalles sobre la vida de la fallecida que ofreció a la Guardia Civil: «Isabel tenía algo de varices, sordera y nada más» y «psicológicamente no tenía ninguna enfermedad, en marzo de 2021 estaba bien, no recuerda que tuviese que ir a Urgencias nunca», también detalló que «María Isabel ingresaba 900 euros de la pensión aproximadamente y sus gastos eran la comida, la luz y la comunidad de vecinos» y señaló un dato importante: «sobre el día que María Isabel no quería ni tenía intención de irse a Madrid, porque había dejado pendiente trabajo en la huerta, dejando al marcharse la calefacción encendida, la comida del día hecha y la nevera llena de alimentos frescos. Por esto cree que se llevaron a María Isabel a la fuerza» y terminó explicando que «decía que no quería volver a Madrid, que cree que les tenía miedo (a Aranzazu y Luis) a que la robaran».

Entre amigos, vecinos y familiares en Asturias los agentes de la Guardia Civil entrevistaron a seis personas y a cuatro médicos, tres cuidadores de la empresa contratada durante un tiempo para atender a la fallecida y a cuatro vecinos de Aránzazu Suárez y Luis Lorenzo, además de interrogar a la empleada que se ocupaba las 24 horas del cuidado de la mujer.