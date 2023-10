Última hora del incendio en las discotecas La Fonda y Teatre de Murcia, en directo: al menos 13 muertos y 4 heridos

Un incendio que ha afectado a las discotecas de Murcia Teatre y La Fonda ha dejado, al menos, 13 muertos, aunque las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente porque hay varios desaparecidos. Los cadáveres han aparecido en La Fonda, pero no la Policía todavía no tiene claro si las llamas se originaron en este local o en el establecimiento colindante.

Última hora del incendio en varias discotecas de Murcia, en directo

Ayuso y Almeida muestran su cariño y apoyo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han mostrado este domingo su cariño y apoyo a las familias de las víctimas mortales y heridos del incendio de una discoteca en Murcia.

Todo nuestro cariño y apoyo a las familias de los fallecidos y heridos en el trágico incendio de una discoteca en Murcia. https://t.co/d8XVPVYalv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 1, 2023

«Todo nuestro cariño y apoyo a las familias de los fallecidos y heridos en el trágico incendio», ha trasladado Ayuso a través de sus redes sociales.

Por su parte, el regidor ha enviado «su pésame y su solidaridad» a los familiares de las víctimas, así como «todo el apoyo del pueblo de Madrid ante este terrible suceso».

El Ayuntamiento de Lorca colabora en la actuación psicológica

El Ayuntamiento de Lorca ha enviado personal de apoyo para colaborar en la respuesta psicológica a los afectados por el incendio en una discoteca en Murcia.

Un especialista del Servicio Municipal de Emergencias (SME) se ha trasladado al lugar de los hechos para prestar atención a las familias de los fallecidos y heridos.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha expresado su pesar, y transmite «sus máximas condolencias a las familias de los fallecidos y heridos, tras los hechos acaecidos la pasada madrugada en un establecimiento de ocio nocturno de la Capital». «Es una tragedia que nos golpea a todos», ha lamentado.

Fulgencio Gil Jódar ha querido mostrar su apoyo, en nombre de todos los lorquinos, y su solidaridad con los afectados.

Condolencias de Armengol

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, trasladó sus condolencias a las familias a través de las red sociales: «Mi más sincero pésame y abrazo a las familias y amigos de las víctimas de la tragedia en Murcia. Todo el agradecimiento a los servicios de emergencias por su trabajo y todo el apoyo y solidaridad a la sociedad murciana en este terrible momento».

Cierre de establecimientos

La Federación de Empresarios de la Región de Murcia de Hostelería y Turismo (HoyTú) anunció que «como muestra de duelo por la tragedia ocurrida en los locales de ocio de la zona de Atalayas el ocio de la capital al completo ha decretado el cierre de sus establecimientos para la tarde de este domingo».

Daños estructurales muy importantes

El portavoz de la Policía Nacional en Murcia, el subinspector Diego Seral, ha informado de que los daños estructurales en la nave donde ha sucedido el incendio «son muy importantes, las altas temperaturas no permiten todavía el acceso tanto a la Policía Científica como a los grupos de investigación y las labores se van a dilatar bastante en el tiempo».

Seral ha explicado que la investigación tiene dos partes: la de localización e identificación de desaparecidos, heridos y víctimas mortales y otra sobre las causas del incendio. Para esta última todavía quedan unos días para poder comenzar por el estado que han quedado los locales.

Carlos Alcaraz da el pésame

Muy impactado por las terribles noticias que llegan desde Murcia tras el incendio de varias discotecas esta pasada madrugada… Mi pésame a las familias de los fallecidos y un enorme abrazo a todos los afectados 🙏🏻💔 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 1, 2023

«Muy impactado por las terribles noticias que llegan desde Murcia tras el incendio de varias discotecas esta pasada madrugada… Mi pésame a las familias de los fallecidos y un enorme abrazo a todos los afectados», ha escrito el tenista en sus redes sociales.

Policía Nacional confirma que hay una lista de 15 desaparecidos

El portavoz de la Policía Nacional en Murcia, el subinspector Diego Seral, ha confirmado que tras el incendio de la discoteca en la zona de Atalayas de Murcia se ha registrado una lista de 15 desaparecidos. Esto no quiere decir que, a parte de los localizados, hayan 15 personas más desaparecidas, entre ellas pueden estar los fallecidos y los heridos aún no identificados.

Hasta este momento Policía Nacional confirma el fallecimiento de 13 personas, dejando también la posibilidad abierta de que hubiera algún otro cuerpo que se pudiera encontrar en el interior de las instalaciones.

12 vehículos de bomberos y 40 efectivos en la zona.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los familiares

20 voluntarios de Cruz Roja están atendiendo a los familiares de las personas desaparecidas en el incendio de la discoteca de Murcia.

Concretamente, se trata de cinco técnicos en emergencias sanitarias, dos enfermeras, cuatro psicólogos, un trabajador social, un operador del centro de operaciones autonómico y siete socorristas de acompañamientos.

Sánchez se suma a los mensajes de apoyo

«Mi cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico incendio ocurrido esta madrugada en una discoteca de Murcia. Acabo de trasladar al presidente de la Región de Murcia todo nuestro apoyo y colaboración. Gracias a los servicios de emergencias desplegados en el lugar por su trabajo», ha escrito el presidente del Gobierno en funciones en una publicación en redes sociales.

Este incendio es el más mortífero en una discoteca desde el de Flying de Zaragoza en 1990

El incendio que esta madrugada ha afectado a varias discotecas de la zona de Atalayas de Murcia es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas.

En total, al menos 154 personas han muerto en los últimos 45 años en incendios registrados en salas de fiesta y discotecas de España.

Alcalde de Murcia se muestra «consternado, abatido y desolado»

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha transmitido que todo el municipio está «consternado, abatido y desolado por lo que ha sucedido» la pasada madrugada. «No tenemos palabras para definir cuál es en este momento el estado de ánimo de todo el pueblo de Murcia», ha señalado.

López Miras: «Todo mi cariño a las familias»

El presidente de la Región de Murcia ha querido trasladar su «cariño a familiares y amigos» de las 13 víctimas mortales del incendio. «Mis condolencias a familiares y amigos, y todo mi cariño en estos momentos de tanto dolor que compartimos», ha escrito en una publicación en redes sociales en la que ha afirmado que está «en contacto permanente con José Ballesta», el alcalde de Murcia.

Murcia decreta tres días luto oficial

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, decreta tres días de luto oficial por los fallecidos en el incendio en una discoteca de Murcia durante la pasada madrugada. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la Región de Murcia ondearán a media asta desde mañana, 2 de octubre, y hasta el miércoles, 4 de octubre.

Un fallo eléctrico, principal hipótesis

La primera hipótesis de la Policía sobre las causas del incendio en las discotecas Teatre y Fonda es que las llamas se pudieron producir a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica que ambos locales compartían. De hecho, no hace mucho tiempo, las dos discotecas eran un único local que acabó partiéndose en dos establecimientos gastronómicos distintos.

¿Dónde están ubicadas las discotecas afectadas por el incendio?

Las discotecas afectadas por el incendio son dos: Teatre y La Fonda. Ambos establecimientos están ubicados en Las Atalayas, en Murcia.

El subinspector Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia, ha señalado que el incendio se ha originado en un local que «originariamente era la discoteca Teatre y que en un momento dado se partió en dos locales de hostelería totalmente diferenciados».

«Sí que es cierto que en el local de La Fonda es donde consta la mayor parte de los daños del incendio, incluso importantes daños estructurales que han provocado un colapso de la estructura hacia el interior del establecimiento», ha señalado, al tiempo que ha añadido que es en ese local «donde se están encontrando las personas fallecidas», aunque aún no saben dónde se ha iniciado el fuego, lo determinará la posterior investigación.

¿Cuántas víctimas hay?

Hasta el momento, se han contabilizado 13 muertos, pero no se descarta que esta cifra siga aumentando con el paso de las horas porque hay varias personas desaparecidas. Además, hay cuatro heridos -dos de ellos hospitalizados- por inhalación de humo.