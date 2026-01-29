La aerolínea estatal de Colombia, Satena, ha confirmado que han muerto las 15 personas que iban a bordo de una avión que se ha accidentado este miércoles en la región Norte de Santander. Horas antes, la compañía informaba de que la aeronave había desaparecido del radar. Las terribles imágenes de cómo quedó tras estrellarse dan una idea del trágico final de los todas las personas iban a bordo.

Campesinos de la zona rural del municipio de la Playa encontraron el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Colombia.

La el avión de la aerolínea estatal de Colombia, con 13 pasajeros y dos tripulantes, ha sufrido «un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas», asegura un comunicado. La aeronave tipo Beechcraft con matrícula HK4709 estaba operada por la empresa Searca.

Dos de los pasajeros que han muero en el accidente eran cargos políticos colombianos: uno era Diógenes Quintero, representante a la Cámara por el Partido de la U y aspiraba a un nuevo periodo como congresista; el otro era Carlos Salcedo, candidato a la Cámara por las curules de paz, según informa el diario El Tiempo.

Asimismo, viajaban con ellos integrantes del equipo de trabajo de los políticos, como es el caso de Natalia Acosta, asistente del congresista Quintero. Pacheco Mejía, era ex concejal y viajaba en compañía de su esposa, María Sánchez. Entre las víctimas también hay un neurocirujano y una comerciante de Río de Oro.

Satena ha publicado las identidades de las víctimas mortales y ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. «Asimismo, dispondremos de todos nuestros recursos en la atención humanitaria para sus familias (y) para esclarecer lo ocurrido», ha añadido.

BREAKING: The Satena plane debris has been located near Cúcuta, Colombia. With 15 people on board, there are no indications of survivors. pic.twitter.com/uGGDEqWQhQ — World Source News (@Worldsource24) January 28, 2026

Previamente, la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, había informado en redes sociales de que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil estaba recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación con la aeronave, informa Ep. «Se activaron los protocolos correspondientes», ha agregado.

El avión despegó a las 11.40 horas (hora local) y tenía programado su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña a las 12.05 horas (hora local), pero el contacto se ha perdido minutos antes de su llegada, según informa la emisora Blu Radio.

El avión perdió contacto con la torre de control a las 11:54 p. m. de este 28 de enero y estuvo más de tres horas desaparecida. El Ministerio de Transporte indicó que desde que se confirmó la desaparición de la aeronave se activó un protocolo de búsqueda en el que participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional.