El hijo de Isak Andic llamó a la pareja de su padre antes que al 112 cuando éste cayó por el barranco

El hijo de Isak Andic, que le acompañaba cuando falleció tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona), llamó a la mujer de su padre antes que al servicio de Emergencias 112 tras el fatídico accidente.

En un principio, el hijo del fundador y ex presidente no ejecutivo de Mango manifestó en su declaración ante los Mossos d’Esquadra que, tras ver a su padre precipitarse al vacío, llamó al 112. Sin embargo, los investigadores han descubierto que esto no fue así, sino que primero llamó a su madrastra y después a Emergencias.

Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de diciembre en las Cuevas del Salnitre en Collbató, en Barcelona, donde Isak y Jonathan Andic se encontraban realizando una ruta de senderismo. Según la versión de Jonathan, único testigo presencial del fatal accidente, él iba caminando por delante cuando escuchó un desprendimiento de tierra y piedras. Al darse la vuelta, vio cómo su padre se precipitaba al vacío desde una altura de 150 metros.

Tras ver esto -siempre según su versión- Jonathan Andic llamó a Emergencias y después, a la mujer de su progenitor. Sin embargo, investigadores de los Mossos d’Esquadra al cargo del caso han descubierto que la primera llamada fue a su madrastra y no al 112. Así lo desveló este jueves, 6 de marzo, TardeAR: «Es un dato que se nos escapó a todos los periodistas, en un primer instante todos publicamos que Jonathan llamó a Emergencias nada más caer su padre y, sin embargo, la investigación policial de los Mosso d’Esquadra en el segundo testimonio que da Jonathan Andic nos da a entender que en realidad hubo una llamada previa a su madrastra».

El mismo programa desveló este jueves que fuentes cercanas a la familia Andic han desvelado que «la relación entre padre e hijo era tensa por el control de la empresa familiar».

La hipótesis oficial de los Mossos es que la muerte de Isak Andic fue provocada por un accidente, pero las autoridades quieren agotar todas las líneas de investigación antes de dar por cerrado el caso.

Contradicciones en la declaración de Jonathan Andic

Los Mossos también están investigando «contradicciones» en las declaraciones que ha realizado Jonathan Andic sobre la muerte de su padre.

La Policía autonómica trata de aclarar, por ejemplo, por qué testificó que había dejado el coche aparcado en una zona y luego se descubrió que el vehículo estaba en otro lugar; o por qué dijo que no había tomado fotografías en una zona y sí que las había hecho.

Cabe recordar que hace un mes el juzgado decidió archivar -por una cuestión de prescripción de plazos judiciales- la investigación por la muerte de Isak Andic. Sin embargo, según publicó este martes, 4 de marzo, El Periódico, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) ha decidido reabrir la investigación.

La Policía ya ha tomado declaración a varias personas que se encontraban por la zona en el momento del accidente, así como a miembros de la empresa que tenían relación con Isak Andic y su hijo. También se ha analizado el teléfono móvil del fundador de Mango, aunque este estudio es preliminar porque el terminal quedó destrozado tras la caída.

La juez también dispone del informe de la Unidad de Montaña de los Mossos, que participó en las tareas de búsqueda de los objetos personales del fallecido, así como en el estudio del terreno. Estos agentes estuvieron varios días en la zona, analizando el deslizamiento de las piedras y la tierra por si esto pudo ser el origen de la caída del empresario. Y es que la autopsia descartó que sufriera un desmayo o una indisposición y que ello provocara el accidente.

Junto a estos atestados policiales, el juzgado ha examinado los informes de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña que realizaron la autopsia del cuerpo. La autopsia ya descartó que sufriera un desmayo o una indisposición y que ello provocara el accidente.