La familia de Edwin Arrieta ha cambiado de abogados en Colombia y España para potenciar la acusación por asesinato contra Daniel Sancho. Esta nueva ofensiva legal de la familia de la víctima busca una línea de defensa más contundente sustituyendo al abogado Miguel González por la letrada Adriana Behaine, más próxima a los familiares directos de Edwin. En consecuencia, el conocido letrado español Luis Romero contratado por el anterior abogado de la familia, deja sus tareas de colaboración y portavocía en el caso.

Entre los objetivos que buscan de manera inmediata la familia del cirujano colombiano asesinado y desmembrado presuntamente por Daniel Sancho, se encuentra la repatriación de los restos de la víctima desde Tailandia.

La familia de Edwin también quiere que su nueva defensa haga hincapié en limpiar la imagen del cirujano que según sus más allegados ha sido ensuciada por algunos medios de comunicación insinuando que detrás del crimen podría haber asuntos de dudoso encaje legal. Recuerdan que hasta el momento, la policía tailandesa ha insistido en que Daniel Sancho es el único ejecutor del asesinato motivado únicamente por asuntos personales, descartando con firmeza cualquier otro argumento.

El caso Daniel Sancho llegará a los juzgados muy pronto. La familia de Edwin Arrieta ha manifestado que no quiere la pena de muerte para el joven español ya que esto iría en contra de sus profundas creencias cristianas, pero pedirá con fuerza que Sancho cumpla cadena perpetua en Tailandia oponiéndose a cualquier tipo de traslado.

El caso se halla en un momento de pausa, a la espera de que la Policía de Tailandia entregue a la Fiscalía su informe completo sobre el crimen, algo que podría suceder en menos de 20 días.

Así, los familiares de Edwin calculan que la primera vista contra Daniel Sancho se celebrará en el mes de enero de 2024 y habrá que esperar hasta primavera o principios del verano para conocer la sentencia que se le aplicará a Daniel Sancho.

Aunque la defensa de Sancho, en manos del prestigioso bufete de Marcos García Montes ya ha explicado que persigue una condena reducida para que en cuatro años Daniel Sancho sea trasladado a España para cumplir su pena, desde la acusación que representa a la familia de Edwin este supuesto no se cumplirá. «En la práctica, siempre Tailandia exige que, al menos, se cumplan ocho años de cárcel en el país que, con los trámites burocráticos, pueden ser diez o más», han manifestado a este periódico. Insiste la acusación en que no es seguro que el Ministerio de Justicia de Tailandia vaya a estar de acuerdo con el español ya que no hay una correspondencia de penas ni de procedimiento entre España y Tailandia.