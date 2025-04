Así arranca el vídeo manipulado de la mayor banda de estafadores de las criptomonedas: «Soy Marta Ortega, presidente de Inditex y la heredera de mi padre. Hoy es su día de suerte, no sé cómo acabó en ésta página pero no se arrepentirá. esta pagina sólo esta disponible para 100 personas y solo las 50 más decididas aprovecharan mi oferta».

La organización de estafadores responsable de éste vídeo de IA de la presidenta de Inditex, además de otros similares de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, estafó 19 millones de euros utilizando vídeos manipulados con inteligencia artificial (IA) en los que personajes famosos animaban a invertir en criptomonedas para engañar a más de 200 víctimas. Ahora, los seis implicados han sido detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta.

¿Quién iba a dudar de una propuesta de unos estafadores que venía de la presidenta de Inditex, una de las empresarias de mayor calado internacional?: «Este no es otro vídeo para sacar dinero. Soy Marta Ortega y no necesito nada de usted, 500 euros diarios equivalen a 14.000 euros mensuales. Ahora escuche con atención, sólo puede ver este vídeo una vez, si abandona la página no podrá volver a cargarla porque el enlace caducará igual que su oportunidad de conseguir ingresos».

Fallaron con el acento de Marta Ortega

En este nuevo vídeo de Marta Ortega los estafadores ponen en boca de la presidenta de Inditex un ofrecimiento irresistible: «Vamos al grano, cuando digo que le cambiará la vida, no me refiero a unos 500 euros, me refiero a una cantidad de dinero que le permitirá ir a su casa y dejar el trabajo, es como una jubilación anticipada o un aumento de pensión».

«He dedicado mi vida a mejorar la vida de todos los españoles. El algoritmo lo hará todo por usted. Probamos nuestro producto con voluntarios y cada uno de ellos ganó 6.000. euros semanales. No quiero defraudarle pero igual sólo gana 3.000 euros semanales aunque también es mucho dinero», asegura la presidenta de Inditex en el vídeo manipulado con inteligencia artificial pero con un acento impropio por parte de la reconocida empresaria.

«Podrá cambiar su vida a cambio de una inversión de 250 euros. Ya no tendrá que preocuparse de no tener dinero para el alquiler, no hay problema. Ir de vacaciones varias veces al año, no hay problema. Pagar su casa y terminar con las deudas, no hay problema. Inscribir a sus hijos en las mejores escuelas, no hay problema».

En último lugar, el vídeo manipulado de Marta Ortega, presidente de Inditex, apremia a las víctimas a entregarles su dinero cuanto antes bajo la amenaza de perder la oportunidad. Se trata de no dar tiempo a las víctimas para que duden de la estafa.

Fingían ser Europol para estafar otra vez

La banda de estafadores estaba compuesta por seis personas, de entre 34 y 57 años, que además de estafar a sus víctimas con estos falsos vídeos de IA quedándose son sus ahorros, les hacían víctimas de una segunda estafa. Entre los detenidos se encuentra la principal cabecilla de la trama que estaba preparando su huida a Dubai.

La organización insertaba enpáginas web anuncios de inversiones en criptomonedas con estas personalidades reconocidas de gancho. Además, las víctimas no eran escogidas al azar, sino que, a través de algoritmos elegían a aquellas personas cuyo perfil encajaba en lo que los ciberdelincuentes buscaban.

Tras seleccionar a sus víctimas, los criminales insertaban campañas publicitarias en esas páginas web o redes sociales donde navegaban los usuarios, y les ofertaban inversiones en criptomonedas con una alta rentabilidad y nula posibilidad de pérdida patrimonial, inversiones que, obviamente, resultaban ser una estafa.

Los ciberdelincuentes se ganaban su confianza haciéndose pasar por asesores financieros, y en ocasiones incluso llegaron a simular mantener relaciones afectivas, además de enviarles información falsa mediante webs también falsas con rentabilidades ficticias. Les animaban a transferir a criptomonedas todo el dinero que tenían en sus cuentas. Cuando las víctimas decidían retirar el dinero que habían invertido, comenzaban las trabas e impedimentos, momento en el que se daban cuenta de que habían sido estafadas.

Pasado un tiempo los ciberdelincuentes volvían a contactar con las víctimas, se hacían pasar por responsables de las inversiones y les confirmaban que el dinero estaba bloqueado, que era posible recuperarlo pero haciendo un nuevo ingreso de dinero.

Segunda fase de la estafa

Cuando denunciaban los hechos, las víctimas recibían una comunicación de falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido, en la que les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado.

Una vez más y con la creencia de que esa vez sí recuperarían su inversión, accedían al pago de los supuestos impuestos. Estas víctimas fueron estafadas en dos ocasiones por la organización criminal.