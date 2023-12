Las autoridades británicas han anunciado el hallazgo de un niño desaparecido durante unas vacaciones familiares en Málaga en 2017 y que, tras escapar supuestamente de una comunidad espiritual «hippie» en Francia, ha sido hallado esta semana en la localidad de Revel, cerca de Toulouse.

El joven Alex Batty, que ahora tiene 17 años, desapareció durante unas vacaciones con su madre y su abuelo. Su abuela y tutora legal contó entonces a la BBC que sospechaba que el niño había sido trasladado a Marruecos, ya que su madre quería integrarse en una secta y sacarlo de la escuela.

La familia paterna estuvo buscando sin tregua a su nieto en Marruecos, ya que anteriormente su madre le había llevado allí unos años antes.

No tuvieron éxito en la búsqueda y seis años después, Batty finalmente reapareció este miércoles en Revel, donde fue visto por un conductor que, preocupado, le llevó a una comisaría, según fuentes policiales citadas por la radio televisión pública británica.

Fue un repartidor el que encontró al niño caminando por una carretera cerca de los Pirineos, en Aude, cargando una mochila y un patinete. El joven llevaba cuatro días caminando sin rumbo fijo.

El repartidor se detuvo a ayudar al menor y lo recogió. Fue en la furgoneta durante un trayecto de tres horas juntos, cuando el niño le contó su historia al repartidor farmaceútico, según el periódico francés La Depeche.

«Él dijo que había estado viviendo en una especie de comuna itinerante. No estaba obligado a hacerlo, pero me contó que su madre estaba cada vez más rara y él mismo decidió que no quería ese tipo de vida. Prefería encontrar su propio camino y decidió irse», contó el testigo, un estudiante, a la BBC.

Alex llevaba caminando por las colinas cercanas más de cuatro días. Tras su rescate, le preguntó al conductor si podía prestarle su teléfono y le envió un mensaje a su abuela a través de Facebook. En el texto, el desaparecido le contó que estaba en buen estado y deseaba verla.