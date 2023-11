La ex doctora Noelia de Mingo, condenada en 2003 por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, ha pactado con la Fiscalía y sus víctimas para ser internada durante 33 años en un psiquiátrico penitenciario por la agresión múltiple que protagonizó en El Molar en septiembre de 2021 en la que apuñaló a dos empleadas, una de gravedad, de un supermercado.

La Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto celebrar este lunes el juicio a Noelia de Mingo por los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2021 en El Molar y por los que Fiscalía solicitaba para ella nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado por la agresión a los policías locales que acudieron a detenerla, si bien reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica.

Las dos acusaciones particulares que ejercen las dos víctimas reclamaban que fueran condenada a 15 años de prisión por cada tentativa de asesinato, mientras que la defensa de Noelia de Mingo pedía que sea ingresada en un centro psiquiátrico por eximente completa debido a su enfermedad.

Pacto de ingreso en un psiquiátrico

En vez de celebrar el juicio, las partes han llegado a un acuerdo de conformidad que se ha alcanzado poco antes de la vista oral debido a que una de las perjudicadas se había negado hasta ahora a negociar con su agresora.

La acusada, esposada y seria, ha ratificado el pacto ante el tribunal, ante quien ha dicho que se mostraba conforme con la condena impuesta.

El presidente de la Sección 6, el magistrado Pedro Javier Rodríguez, ha hecho pública en un pronunciamiento la sentencia por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de una eximente completa por anomalía psíquica, y por un delito de atentado contra la autoridad.

Una vez que quede libre, se le impone una orden de alejamiento respecto a sus víctimas, una medida de libertad vigilada durante cinco años y no poder entrar en El Molar durante este tiempo. Deberá indemnizar con 110.000 euros a una de sus víctimas y con 50.000 euros a otra.

A su llegada a esta sede judicial, el abogado de la acusación particular, el letrado Carlos Sardinero, se mostraba a favor de un pacto siempre y cuando contemplara una pena de cárcel o un internamiento en psiquiátrico «prolongado y severo» para evitar más incidentes graves.

Sardinero mantiene que, aunque Noelia sufrió en el momento del ataque una esquizofrenia paranoide, esta patología no tenía vínculo con los graves hechos que se produjeron. «Ella sabía lo que hacía y tenía otras motivaciones», ha subrayado el letrado, quien solicitaba inicialmente quince años de prisión por cada víctima al considerar que los hechos se debían calificar como intento de asesinato y no homicidio al no dar a sus víctimas posibilidad de defenderse.

En instrucción se conoció que dos años antes de la agresión, Noelia tuvo un incidente por que no le aplicaron un descuento en el mismo supermercado de El Molar al que regresó con el cuchillo.