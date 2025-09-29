La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Drug Enforcement Administration (DEA), han intervenido un alijo de 3.650 kilos de cocaína llegado a las costas de Galicia en un narcosubmarino. En total hay 14 detenidos, incluidos los tres tripulantes colombianos de la nave. El resto son los españoles que descargaron la droga.

La Policía Nacional estableció un dispositivo por toda la costa para localizar los vehículos que transportarían la droga logrando interceptar uno de ellos tras una persecución. El resto de la mercancía se encontró a la mañana siguiente en una playa de La Coruña escondida bajo una lona. Se han realizado 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se han requisado 54.680 euros, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque entre otros efectos.

En total, se ha detenido a 14 personas entre los que destacan los tres tripulantes del narcosubmarino pasando a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Doce de ellos han ingresado en prisión.

Empresas pantalla para la droga

La investigación se inició el pasado mes de agosto cuando la Policía Nacional detectó una organización criminal dedicada al transporte de cocaína a gran escala asentada en la localidad coruñesa de Outes.

Posteriormente, los agentes identificaron las embarcaciones que habían preparado para recoger la mercancía del narcosubmarino, instalándoles motores de gran potencia y última generación para dotarlas de gran capacidad de carga, agilidad y alta velocidad.

Simularon ser peregrinos para fugarse

El pasado día 13, la Policía detectó cómo zarpaban las lanchas del puerto de O Freixo por lo que se estableció un dispositivo terrestre de vigilancia y control a lo largo de la costa de Arousa Norte para la localización e interceptación de los vehículos en los que la droga podría ser transportada tras su alijo en las playas.

Esa misma madrugada, y procedentes de la playa de Niñeiriños, observaron como los detenidos cargaban varios fardos utilizados habitualmente para el almacenamiento de cocaína comenzando una persecución que terminó con la detención de los transportistas.

Entre tanto, los tres tripulantes del narcosubmarino salieron del mar y simularon ser peregrinos para tratar de burlar a los agentes, huyendo a bordo de un taxi con las ropas empapadas hasta que fueron localizados y detenidos por la Policía Local de dicha localidad.

Droga escondida bajo una lona

Gracias a la colaboración del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia, se pudieron obtener indicios de un naufragio o hundimiento a pocas millas de las costas gallegas. Se trata por tanto de la primera investigación policial en la que se consigue la detención de los tripulantes que habían llegado a las costas a bordo del narcosubmarino que transportaba la droga.

El segundo alijo de droga fue localizado a la madrugada siguiente por la Policía Local de A Pobla do Caramiñal oculta bajo una lona en la playa de Niñeiriños.

Finalmente, y una vez identificados todos los miembros de este entramado criminal, se realizaron 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se intervinieron 54.680 euros, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque, 33 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación

