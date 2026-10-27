Detenido en Zaragoza Paracetamol, creador de la viral canción «panchito repartidor» por mensajes de odio

El influencer Paracetamol ha sido identificado y detenido este martes por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. El arrestado de 46 años se dedicaba a subir videos tocando la guitarra y cantando canciones con letra propia que le hicieron virales en redes sociales como TikTok e Instagram.

Desde su barrio de Torrero en Zaragoza, compartía sus vídeos, donde muchos de ellos contenían «mensajes de odio, menospreciando y ridiculizando a ciertos colectivos y minorías», según informa la Policía. Su detención se ha llevado a cabo por un delito de incitación al odio.

¿Quién es Paracetamol?

Sus perfiles en redes sociales acumulan cerca de 60.000 seguidores y vídeos con cientos de miles de reproducciones y «me gusta», impulsados por la viralidad de uno de sus temas conocidos, comúnmente como Panchito, Repartidor y otro tipo de letras polémicas.

A pesar de que la apariencia de las canciones era humorística, tal y como ha adelantado El Heraldo, la Policía Nacional ha determinado que utilizaba la música como una fachada para camuflar, difundir y normalizar mensajes de odio, racismo, homofobia y otras humillaciones hacia colectivos y personas vulnerables.

@TitoPadronso Panchito panchito ! Repartidor https://t.co/RnMFSGH0aD — UNIDES PUDIMOS (@KevinBe83847211) June 6, 2026

¿Cómo se hizo famoso?

Paracetamol ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus canciones polémicas, caracterizadas por letras provocadoras sobre asuntos como la inmigración. Uno de sus temas más conocidos es Panchito Repartidor, que contribuyó a extender su notoriedad en internet. Su estilo, basado en interpretar sus propias composiciones con una guitarra y utilizar un lenguaje directo, ha favorecido la difusión de sus vídeos y ha generado reacciones enfrentadas entre sus seguidores y sus detractores.

Su popularidad aumentó especialmente en septiembre de 2026, cuando comenzó a circular una canción relacionada con los inmigrantes ilegales llegados a Ceuta. Sus publicaciones, que algunos usuarios consideran humor provocador y otros critican por ridiculizar a determinados colectivos, han situado al creador de contenido en el centro de la polémica.

¿Cuál es la pena por un delito de odio?

En España, las penas por un delito de odio varían entre 6 meses y 4 años de prisión, además de sanciones económicas, según el artículo 510 del Código Penal. El castigo más alto (de 1 a 4 años) se impone a quienes promuevan o inciten públicamente al odio, hostilidad o violencia contra colectivos vulnerables, mientras que las acciones que humillen o lesionen la dignidad de estas personas conllevan una pena menor de 6 meses a 2 años de cárcel.

Estas condenas pueden endurecerse gravemente y aplicarse en su mitad superior si los hechos se cometen a través de internet, redes sociales o medios de comunicación, debido a su difusión masiva. Asimismo, cualquier condena incluye la retirada de los contenidos digitales y la inhabilitación especial de 3 a 10 años para trabajar en ámbitos educativos, deportivos o de ocio con menores.