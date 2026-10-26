Macron acusa a las redes sociales de «dañar la democracia» y de «polarizar» a los franceses

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en su visita a Marsella este lunes ha acusado a las redes sociales de «dañar la democracia» y de «polarizar» a la sociedad. Además, ha relacionado los hechos vandálicos del pasado 17 de octubre con las publicaciones que se difundían en diferentes perfiles, alegando que crean «una especie de estupefacción ante las escenas de violencia».

El mandatario francés ha expuesto que los grupos radicales, los cuales incendiaron varias ciudades del país, causaron daños a edificios gubernamentales, saqueos a comercios y atentaron contra agentes de la policía, se organizaron a través de las redes sociales y fueron claves para que otras personas se unieran a las revueltas, inspirados al ver las escenas violentas en las publicaciones. «Son instrumentos de movilización para lo peor», ha expresado desde Marsella, una de las ciudades más golpeadas por las revueltas el pasado 17 de octubre.

Los radicales de izquierda, junto a los islamistas, han llamado en diferentes ocasiones a derrocar el Gobierno francés, a socavar la democracia que, según ellos, no representa a la mayoría de los franceses. Por este motivo, Macron ha acusado severamente a estos grupos de usar las redes sociales para «polarizar». El jefe del Ejecutivo cree que las «redes sociales dañan la democracia».

Durante la rueda de prensa, Macron ha considerado que la situación que vive Francia en la actualidad es «anormal» al considerar que a seis meses de celebrarse las elecciones presidenciales el país está en «estado de agitación». Aprovecho la oportunidad de hacer un llamado a los partidos políticos como a la sociedad para que los hechos ocurridos el 17 de octubre «nunca deben repetirse» y advierto que el Gobierno seguirá «firme».

También tuvo palabras para los cuerpos de seguridad, a quienes les agradeció por su trabajo y ha alentado a los agentes a que, si continúan su labor con firmeza, «el movimiento se calmará porque cumpliremos con las expectativas».

Estas declaraciones llegan tras un fin de semana de disturbios en varias ciudades francesas donde resultaron detenidas al menos unas 1374 personas y cientos de heridos. Además, de la convocatoria, a más movilizaciones para el próximo sábado 31 de octubre, denominadas el «Acto III».