Condenados a 4,5 años de cárcel y 9 millones de multa por traficar con 1,5 toneladas de hachís en Huelva

La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado este lunes la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, que condenó a cuatro años, seis meses y un día de prisión y al pago de una multa de 9,18 millones de euros a cada uno de los individuos por traficar con 1,5 toneladas de hachís. El TSJA ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de los acusados.

Los hechos sucedieron el 13 de septiembre de 2021, pasadas las 20:00 horas, cuando los hombres fueron interceptados por la Guardia Civil a 16 millas al sur de Isla Cristina (Huelva) mientras navegaban con 1.530 kilogramos de droga. Los agentes lograron incautar el hachís arrojado al mar, además del presente en el navío. Los acusados solicitaron la reducción de la condena a tres años por una presunta «falta de movilización en la individualización de la pena», pero el alto tribunal andaluz rechazó la petición. En total, la Guardia Civil recuperó 51 fardos de arpillera.

El análisis del Laboratorio de Estupefacientes concluyó que la resina de cannabis tenía un peso de 1.530 kilogramos y un valor de 9,1 millones de euros. En el momento de la detención, asimismo, se les incautaron tres teléfonos satélites y dinero en metálico.

La Sala de Apelación remarca que los condenados no eran simples «farderos», sino que disponían «en todo momento de la plena disponibilidad» de una cantidad de droga «extraordinaria». De igual manera, el tribunal autonómico explica que el material extraído «superaba en más de 600 veces la cantidad exigida». También se considera «de extrema gravedad» el empleo de una embarcación concreta para el transporte de la sustancia estupefaciente mencionada. Como consecuencia, el TSJA ejecuta la sentencia dictada en enero de 2025 por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva. Por ello, se mantienen las penas de prisión, las multas impuestas y la intercepción de la sustancia aprehendida, la embarcación y los dispositivos satelitales.