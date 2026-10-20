El juez envía a prisión provisional a los dos detenidos en el País Vasco por terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Pina, ha condenado a prisión provisional por presuntos delitos relacionados con actividad terrorista a los dos detenidos la semana pasada en Irún, Guipúzcoa, después de que en septiembre se les interviniera información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos.

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha aceptado la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitaba la prisión provisional para ambos detenidos, quienes están acusados de delitos de organización y grupo terrorista, atentado contra la paz pública, tenencia y fabricación de explosivos y armas.

Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, pasaron a disposición judicial en la Audiencia Nacional este martes tras personarse el pasado sábado en la comisaría de Irún, acompañados por su abogado.

Ambos cuentan con «antecedentes relevantes», según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no se especifica a qué tipo de antecedentes se refieren.

Se trata de dos personas vinculadas a sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que este martes se cumplen 15 años.

El pasado 26 de septiembre, durante lo que parecía un control de alcoholemia rutinario en Eskoriatza, Guipúzcoa, la Policía vasca paró a los dos detenidos, Aritz Bilbao y Malen Grünig.

En el coche, no estaban solos Bilbao y Grünig, sino que había un tercer integrante, de origen irlandés, Noise Cronon, el cual identificaron que estaba vinculado al IRA, grupo terrorista parejo a ETA en Irlanda; ahora en paradero desconocido.

La Ertzaintza identificó que los tres integrantes del coche portaban diverso material «muy sensible» y de los que ya tenían «antecedentes relevantes».

Entre el material, se encontró información sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

20 de octubre, 15 años del fin de la violencia de ETA

Un 20 de octubre del año 2011, la banda terrorista ETA, después de 43 años de violencia, atentados y asesinatos, anunciaba el cese definitivo de la lucha armada y la violencia.

La decisión de la organización terrorista de poner fin a la violencia se vio influida por la asfixia policial, la ilegalización de su brazo político y el rechazo masivo de la sociedad.

Este acontecimiento puso fin a más de cuatro décadas de atentados, extorsiones y más de 850 asesinatos en España, abriendo un complejo proceso que culminó siete años después, en mayo de 2018, con la disolución total y definitiva de la organización.