La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no volverá a presentarse como cabeza de lista del partido de Arnaldo Otegi en las próximas elecciones del 29 de noviembre. La socia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue editora del medio de ETA que se burló de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Desde el partido abertzale atribuyen la razón por la que Aizpurua no repetirá como la número 1 de la lista de la formación de Otegi a la Cámara Baja a una decisión propia de la diputada, tal y como ha informado EFE.

La portavoz de Bildu en el Congreso tiene 66 años y ha ejercido como diputada de la formación heredera de la facción política de ETA durante tres legislaturas.

La sustituta de Aispurua aún no se conoce. Bildu dará a conocer a los miembros de sus listas para las elecciones al Congreso y al Senado el próximo 16 de octubre y serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19.

Hace apenas 24 horas, Aizpurua se pronunció en su primera aparición en contexto de precampaña: «¡Estamos fuertes para ganar!». «Porque no nos vamos a limitar a detener los retrocesos. Queremos avanzar: en derechos, en condiciones de vida y como pueblo», añadió en un mensaje compartido a través de su perfil de la red social X, antes Twitter.

Editora del periódico etarra Egin

El Gobierno de Sánchez ha tenido como socio habitual en el Congreso a Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu y ex editora del periódico Egin, donde se publicaron dos infames portadas burlándose de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y del asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, ambos crímenes perpetrados por la banda terrorista ETA.

La primera de las portadas de la infamia apareció el 2 de julio de 1997, el día después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaran a Ortega Lara. El funcionario de prisiones permaneció secuestrado por ETA durante 532 días. El diario que editaba Aizupurua, Egin, tituló su portada «Ortega vuelve a la cárcel». Ese titular aludía a la profesión que realizaba la víctima del secuestro, ya que Ortega Lara era trabajador penitenciario.

No transcurrió ni un mes cuando el diario que editaba la ahora portavoz de Bildu en el Congreso volvió a producir una portada irrespetuosa hacia las víctimas del terrorismo. El 13 de julio, al día siguiente del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la primera página de Egin abría con un titular en el que podía leerse: «El edil del PP apareció con dos disparos».

El concejal popular había sido secuestrado el 10 de julio y los terroristas exigieron al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, que acercase a todos los presos a las cárceles del País Vasco en 48 horas. Los etarras acabaron disparándole dos tiros en la cabeza el 12 de julio de 1997, aunque no murió en el acto, sino que falleció en la madrugada del día 13, fruto de las heridas de bala que le habían causado los criminales.

Posteriormente, tras ser clausurado el periódico Egin por su vinculación con los terroristas, Aizpurua creó el diario Gara, reconocido como afín a ETA y que ejercía como portavoz de la banda terrorista. El medio publicó en 2001 otra de las portadas de la polémica: en ella, aparecía entrevistando a dos etarras. La Fiscalía consideró que ese artículo «no puede por menos de causar evidente temor y desasosiego en los destinatarios potenciales y reales de la publicación, en cuanto forman parte de los grupos sociales de los que se predica que serán víctimas de los sucesivos atentados de la banda terrorista».

Un mes después de esa publicación, ETA asesinó a José Javier Múgica, concejal de Unión del Pueblo Navarro en Leiza (Navarra). La Fiscalía amplió la querella contra Gara al considerar que el asesinato del político vasco había sido una «consecuencia directa» de la entrevista a los etarras en la que se amenazaba a los representantes de Unión del Pueblo Navarro que no apostasen por una «solución democrática al conflicto». El caso finalmente se archivó en 2004.