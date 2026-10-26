Detienen a 334 personas en una macrooperación contra el tráfico de drogas, el contrabando y el robo de vehículos en Europa

Este lunes, 334 personas han sido detenidas en el marco de una operación contra el tráfico de armas y drogas desarrollada en 26 países, en la que se incautaron más de 7,4 toneladas de cocaína, 710 vehículos robados y más de diez millones de cigarrillos de contrabando, según ha confirmado la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Joint Action Days Mobile 9, así ha sido bautizada esta operación, coordinada por Frontex con el apoyo de Interpol, entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre. Aparte de lo ya mencionado, también se han requisado 2.389 kilos de cannabis, más de 44.600 pastillas de benzodiacepinas, 80 armas de fuego y 3.466 cartuchos de munición, así como la detención de 2.202 inmigrantes irregulares.

El dispositivo policial abarcó diferentes puntos de entrada y se establecieron controles en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos, en los que se llegaron a examinar más de 150.000 personas, alrededor de 130.000 vehículos y más de 39.000 documentos, además de 2.721 embarcaciones y 1.393 motores de barco.

Las autoridades de los 26 países europeos han conseguido recuperar gran cantidad de material robado, entre ellos 34 embarcaciones y 41 motores, al igual que confiscaron 127 documentos falsificados, más de 38.000 prendas de vestir y 2.700 perfumes falsificados, además de dinero en efectivo no declarado y presuntamente procedente de actividades delictivas.

Frontex ha señalado que 75 de los casos detectados tenían una estrecha relación con las redes criminales y los individuos considerados más peligrosos en el marco de la plataforma europea contra las amenazas delictivas, que se saldó con 51 detenciones en Grecia, Lituania, Portugal y España. La operación ha contado con la participación de 19 Estados miembros de la Unión Europea.

La cooperación internacional facilita varias detenciones

La colaboración entre las autoridades ha sido clave en la localización de vehículos robados en Alemania y Francia que se dirigían a Polonia y Serbia. Los agentes de Frontex detectaron también otros dos vehículos robados en el puerto italiano de Génova que estaban a punto de ser trasladados a Túnez con su respectiva documentación falsificada. También destaca la detección e incautación de un permiso de conducir esloveno falsificado en un paso fronterizo de Macedonia del Norte, que se saldó con la detención del conductor y la investigación del caso abierta.

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, ha destacado la importancia de cooperar entre los países y de que los agentes compartan la información para lograr el objetivo. «Un coche robado puede cruzar varias fronteras en muy poco tiempo. Si queremos detenerlo, la información tiene que viajar igual de rápido», indicaba el director.