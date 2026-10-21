António Costa advierte: «Europa no puede limitarse a reaccionar, necesita recursos y unidad para decidir su futuro»

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido de que la Unión Europea «no debe conformarse con reaccionar» a la crisis, sino que necesita hacer uso de la «fuerza, recursos y unidad» para tener el control sobre su futuro y poder decidir sobre él. Esto llega después del encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno de la UE, donde se dejaron ver las divisiones por asuntos clave.

«El Consejo Europeo ha fijado el objetivo; ahora debemos continuar nuestros esfuerzos y lograr resultados. Europa no debe contentarse con reaccionar a los acontecimientos, Europa debe tener la fuerza, los recursos y la unidad necesaria para dar forma a su futuro», ha avisado en el pleno del Parlamento Europeo sobre los resultados de la cumbre que la semana pasada reunió a los 27 líderes en Bruselas.

Pese a que las posiciones de los dirigentes seguían alejadas, Costa ha garantizado que se han logrado «importantes progresos» en cuanto a fortalecer la competitividad, lograr un acuerdo sobre las cuentas del bloque para el periodo 2028-2037 y la gestión migratoria.

Para el «Estas cuatro prioridades están estrechamente vinculadas» para lograr una competitividad que le dé a Europa «poder económico» y un Marco Financiero Plurianual (MFF) «flexible y dotado de recursos suficientes» que le dé «capacidad de actuación» al bloque.

No se ha olvidado de Ucrania tampoco y ha instado a mantener su apoyo como forma de proteger la seguridad y los principios y valores europeos, mientras que lograr «soluciones comunes europeas» respecto al tema de la inmigración «demuestra el valor de la acción colectiva».

El presidente ha confirmado la convocatoria de una nueva cumbre para febrero de 2027 enfocada en la competitividad y ha destacado la importancia de las negociaciones para el próximo ejercicio presupuestario común y destaca que entran en una «fase decisiva» para que los líderes puedan «lograr un acuerdo de aquí a finales de año».

El ex primer ministro portugués considera que «es esencialmente una elección política sobre la Europa que queremos construir juntos y nuestra capacidad de reaccionar» y que «no es una simple cuestión de cifras». Ahora Costa ha tomado las riendas de las negociaciones y el trabajo se centrará en estudiar las propuestas que pusieron sobre su mesa la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.