La vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose, ha rechazado la petición de realizar un minuto de silencio antes del Pleno de la Eurocámara por el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con movilidad reducida desahuciada de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. «He recibido numerosas solicitudes de mociones de orden, pero tenemos una larga lista de votaciones pendientes», ha asegurado la representante del socio europeo del PSOE en la vicepresidencia del legislativo comunitario.

La Mesa del Parlamento Europeo ha decidido rechazar las peticiones del PSOE y de diferentes grupos de izquierdas porque consideraba que no procedía realizar un minuto de silencio antes de la sesión plenaria de este jueves. Desde Estrasburgo aclaran que este tipo de medidas suelen hacerse al comienzo del pleno de los lunes.

En el pasado, el legislativo comunitario también rechazó realizar un minuto de silencio por el activista de Estados Unidos Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura clave del movimiento conservador estadounidense, quien fue asesinado de un disparo en el cuello mientras intervenía en un acto al aire libre en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Fuentes parlamentarias aclaran que una treintena de representantes políticos de la izquierda española han abandonado el hemiciclo para realizar un acto en recuerdo de la octogenaria, fallecida este miércoles en el hospital Gregorio Marañón.

Petición del PSOE

Iratxe García, portavoz del PSOE en la Eurocámara, ha pedido que el Parlamento «tenga un sentido recuerdo y reconocimiento a Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante más de 70 años en su hogar y hace unas semanas fue desahuciada».

«Maricarmen ha sido la guía de cientos de miles de personas que hoy en Europa reivindican el derecho a la vivienda. Y este también tiene que ser un mensaje para entender la responsabilidad y la obligación que tiene la clase política de trabajar pensando en nuestros ciudadanos. La derecha tiene que entender que esta es una causa común. La vivienda es un derecho, no un privilegio. Que ese sea nuestro reconocimiento», ha reclamado García a la mesa de la Eurocámara. Además, otros tres grupos de izquierda, entre los que está el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, se han unido a esta petición.

«Señorías, he recibido numerosas solicitudes de mociones; sin embargo, tenemos una votación muy larga hoy, así que llevaremos todas las votaciones de puntos del orden después de las votaciones», ha declarado la socialista danesa.

La polémica con los minutos de silencio se ha reproducido en diversos parlamentos autonómicos. Los mayores ataques han tenido lugar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde las representantes de izquierdas han reprochado a Isabel Díaz Ayuso la negativa a realizar este minuto de silencio. Manuela Bergerot (Más Madrid) ha espetado a la presidenta madrileña que «no habrá paz en las calles» y Mar Espinar (PSOE) le ha acusado de «inhumanidad»: «Se podía haber hecho más, se podría haber hecho algo».

«Cuando ustedes advierten que no va a haber paz, ¿nos están amenazando físicamente? ¿Están tan mal?», ha replicado Ayuso. A su vez, ha acusado a Más Madrid de «tener la cara de cemento armado» por llevar años en el Gobierno central y deberle la Vicepresidencia a Junts, partido cuyo voto decantó por el no la votación del decreto de vivienda propuesto por el Gobierno

También ha sido el caso del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid y PSOE utilizaron sus turnos de palabra para hacer un minuto de silencio no oficial y han aprovechado para atacar al alcalde, José Luis Martínez Almeida. «Hoy toda España y todo Madrid están llorando a Maricarmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio», ha manifestado la socialista Reyes Maroto.

Almeida ha criticado la utilización «partidista y sectaria» de su muerte por parte de ambas formaciones de izquierdas. Y les ha afeado que hayan despreciado «la memoria de Maricarmen» por haber «hecho un minuto de silencio que ha durado 40 segundos»