Un grupo de desconocidos ha asaltado el chalet en el que el policía jefe de la UDEF detenido escondía 20 millones de euros. La casa está precintada por orden judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, pero varias personas han saltado la valla introduciéndose en el jardín y forzando una de las ventanas del domicilio. La Policía sospecha que los asaltantes son saqueadores en busca de los restos del botín de millones de euros que el agente escondía en su chalet del municipio de Villalbilla en Madrid, pero no descartan que algún antiguo «socio» del agente arrestado haya intentado eliminar algún tipo de prueba pensando que la Policía no habría podido encontrarla durante el concienzudo registro de la casa.

Más de 30 agentes participaron en el registro de la vivienda del Policía al que investigaban desde hacía tres años. Desde miembros de la UIP asegurando el perímetro hasta especialistas en derribos y cajas fuertes del GOIT o guías caninos con perros entrenados para detectar dinero escondido. Así fue como hallaron, desmontando las paredes y el techo del salón y de una habitación del chalet, el tesoro de 15 millones (el resto se encontraba en otra propiedad y en su despacho en la Jefatura) que escondía en esa vivienda y que ahora es un imán para otros ladrones.

El inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid llegó a disponer de tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo ni manera de blanquearlo. «Tenía tanto dinero que no podía blanquearlo y quitárselo de encima», aseguran fuentes de la operación en la que ha caído el inspector, su mujer, también agente de la Policía Nacional destinada en la comisaría de Alcalá de Henares, y otras 13 personas más.

No podía blanquear tanto dinero

Incluso guardar el dinero negro que no le daba tiempo a blanquear se había convertido en un problema de tal magnitud para el policía corrupto, que se atrevió a esconder cerca de un millón de euros en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid sin que sus compañeros sospecharan. Sin acceso a los grandes canales de blanqueo de dinero que trabajan para los narcotraficantes de primer nivel, el Policía había ocultado 15 millones de euros en las paredes y techo del salón de su chalet, otros 4 millones más en una segunda vivienda que tiene en la costa de Alicante y un millón más en su despacho de la Jefatura.

Ahora, los agentes tratan de averiguar cómo el policía detenido consiguió reunir tal cantidad de dinero en poco más de diez años y han puesto el foco en los confidentes que conoció en su anterior destino en la sección antidroga de la UDYCO Central de la Policía. Los indicios apuntan, entre otros al cártel de Los Balcanes, la organización de narcos con mayor poder en la actualidad, que en este mes de octubre ha perdido el mayor alijo de cocaína requisado en la historia de España.

El blanqueo acabó con otros delincuentes

Los investigadores creen que, además de cobrar de los narcos, el inspector jefe presuntamente ayudaba a los traficantes a custodiar y blanquear sus ganancias. También se investiga si algún familiar tenía sociedades con las que intentó enmascarar el movimiento de dinero y a un familiar que usaba como testaferro y que tenía a su nombre las propiedades.

«El problema no es ganar una fortuna de forma ilegal, es meter ese dinero en el cauce legal», apunta fuentes policiales. Imposible no recordar la operación Emperador y la trama china que no fue capaz de blanquear las decenas de millones que obtenían defraudando a Hacienda. Las imágenes de la Policía empujando carros de supermercado llenos de cientos de fajos de billetes hallados en los domicilios de los cabecillas de la trama, están en la retina de todos.