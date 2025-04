Jesús Giménez, encarcelado por el asesinato de una niña de cinco años en Murcia, mató a la menor porque estaba convencido de que su ex pareja y madre de la niña había iniciado una nueva relación sentimental. El homicida estaba obsesionado con su ex pareja, como adelantó OKDIARIO, llegando incluso a culpar a la madre del crimen de la niña en las conversaciones telefónicas que mantuvieron en la misma tarde del asesinato: «Me has vuelto loco, Ramona, tú y tu familia tenéis la culpa».

Fueron varios audios del asesino de la niña de Murcia a la madre de la víctima en los que se cobraba su venganza, justo después de cometer el crimen de la niña: «Te dije que el Tiktok te iba a buscar la ruina».

Ramona le contesta intentando calmarle y le explica que «la ruina» se ha buscado él y le exige que le devuelva a la niña antes de las 20:00 horas. «Tú mismo te has destrozado tu mente y tu vida», le dice al asesino mientras alerta a sus familiares de la situcicón crítica.

«Me habéis convertido en un monstruo»

Durante esa fuga tras cometer el crimen, el presunto asesino de la niña de Murcia con voz ronca le dice a Ramona, su ex pareja: «Me habéis convertido en un monstruo», mientras huye en coche desde Llanos de Brujas (Murcia) hasta Torrevieja (Alicante) después de haber envenenado presuntamente a la niña dejándola agonizante.

Allí le detuvo la Guardia Civil, en un centro hospitalario, gracias a la colaboración de uno de sus amigos. El presunto homicida se negó a declarar ante la Guardia Civil y ya ante la juez del caso se dedicó a culpar a la madre de lo ocurrido, acusándola de ser adicta a la cocaína. En ningún momento admitió haber matado a la niña pero los mensajes que envió a la madre de la pequeña y a otros familiares son una confesión en sí mismos.

A prisión por asesinato y maltrato

La juez envió a Jesús prisión provisional bajo la acusación de asesinato y maltrato habitual. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia le investiga como autor del primer crimen de violencia vicaria de 2025 tras contar su ex pareja que el arrestado la llamó inmediatamente después de la muerte de la niña en Murcia para decirle que la pequeña «ya estaba en el cielo».

A estos cargos añade el de acoso, por «el infierno» que le ha hecho pasar a Ramona en los últimos nueve años de relación, tal y como relató la madre de la víctima. Fue en agosto de 2024 cuando Ramona consiguió romper la relación con el encarcelado aunque le dejaba compartir algunas hora con la menor al día.

Los analgésicos de la abuela

El acusado de matar a Nadia, la niña de cinco años, no confesó ante la juez antes de que le enviara a prisión provisional acusado del asesinato de la hija de su ex pareja, pero la juez no tiene dudas de que suministró pastillas a la menor durante el trayecto en coche hasta casa de sus padres.

La Guardia Civil no halló ningún blíster de pastillas en el vehículo pero sospecha que el presunto asesino de la niña de Murcia le cogió decena de ansiolíticos a su madre para matar a la niña.