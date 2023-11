Dos activistas climáticos de Just Stop Oil han golpeado con un martillo La Venus del Espejo, un famoso cuadro de Diego Velázquez que se encuentra en la National Gallery de Londres. Este cuadro ya sufrió una agresión parecida hace más de 100 años, y en esta ocasión han roto el cristal que protege el lienzo. Desde el propio museo han informado del acto vandálico ocurrido esta mañana sobre las 11:00 horas en la Sala 30 de la galería.

«Poco antes de las 11 de la mañana de esta mañana (6 de noviembre de 2023), dos personas entraron en la Sala 30 de la Galería Nacional. La pareja pareció golpear La Venus del Espejo (The Rokeby Venus) de Velázquez con lo que parecían ser martillos de rescate de emergencia. La habitación fue limpiada de visitantes y se llamó a la policía. Los agentes ya están en el lugar. Dos personas han sido detenidas. La pintura ahora está siendo retirada de exhibición para que pueda ser examinada por los conservadores». Reza el comunicado publicado en la red social X (antes Twitter)

At just before 11am this morning (6 November 2023) two people entered Room 30 of the National Gallery.

The pair appeared to strike The Toilet of Venus (‘The Rokeby Venus’) by Velázquez with what appeared to be emergency rescue hammers. The room was cleared of visitors and police…

