Activistas ‘ecojetas’ impiden que una madre lleve a su hijo al hospital

El fundamentalista climático de los activistas depara imágenes tan desagradables como éstas en Londres, Inglaterra, donde una madre que llevaba a su hijo en coche al hospital vio la carretera cortada por estos vividores «ecojetas» del grupo Just Stop Oil, que formaban una cadena humana en un paso de peatones obstruyendo el tráfico, impidiendo el paso pese a la urgencia de la mujer.

Las protestas coordinadas se realizaron por todo Londres en acciones simultáneas de 16 grupos con hasta 160 personas.

🚨 BREAKING: 160 Just Stop Oil Supporters March Demanding No New Oil

🦺 160 Just Stop Oil supporters in 16 groups are marching in Hammersmith, Redbridge, King's Cross, Victoria, Whitechapel, Farringdon and Earl's Court, demanding an end to all new oil and gas.

🧡 This morning,… pic.twitter.com/RKP3kVrOho

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 21, 2023