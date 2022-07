Podemos enchufa a Lilith Verstrynge como secretaria de Estado de Agenda 2030 con un sueldo de 123.772 €

Lilith Verstrynge vuelve al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La que fuera asesora de confianza de Pablo Iglesias, en Bruselas primero y en el Gobierno después, regresa al Ejecutivo, pero esta vez como alto cargo. Ione Belarra nombrará a la politóloga de 29 años secretaria de Estado de Agenda 2030 en sustitución de Enrique Santigo, líder del PCE, que se centrará en sus tareas de diputado.

De esta forma, Verstrynge que es secretaria de Organización de Podemos, es decir, número tres del partido, será designada alto cargo del Gobierno socialcomunista por decisión de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria general de Podemos. El nombramiento se hará efectivo el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Se trata de un movimiento sin consensuar con Yolanda Díaz, líder de la nueva plataforma Sumar, según indican fuentes consultadas por OKDIARIO. Belarra ha nombrado a su colaboradora Verstrynge para un puesto de 123.772 euros públicos de sueldo con el fin de que gane protagonismo en las futuras negociaciones de la coalición. Sin embargo, la ministra de Trabajo ha visto con sorpresa esta decisión. Es otro motivo más que recrudece la guerra interna en el espacio político a la izquierda del PSOE.

Enrique Santiago como líder del PCE tiene una muy buena relación con Yolanda Díaz. Belarra ha justificado el movimiento por la necesidad de mejorar la labor de tejer alianzas en el Congreso.

A partir de ahora, el dirigente comunista reforzará a Pablo Echenique a los mandos del grupo parlamentario de Podemos ante un fin de legislatura de vértigo, con multitud de leyes pendientes de aprobar.

Banquillo

Podemos apuesta así por la acumulación de cargos. Belarra, que es ministra y líder del partido, confía una secretaría de Estado a la persona que, como responsable de Organización, está en la sala de máquinas de Podemos.

La propia Verstrynge reconoció incluso que en Podemos faltaban cargos con estudios superiores para ocupar puestos de responsabilidad en el Gobierno, para elaborar leyes en sintonía con las proclamas del partido y para negociar con el PSOE.

«Lo vi bien cuando trabajé en la vicepresidencia segunda [a las órdenes de Pablo Iglesias] en asesoría parlamentaria cuando veía a los cargos políticos del PSOE. Yo he estudiado Políticas, Historia y todas estas carreras que están muy bien, son muy interesantes, pero no te dan de comer. No enseñan cómo gestionar una ley. Enfrente tenía una serie de altos funcionarios del Partido Socialista perfectamente formados todos. Eran abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho Hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en qué punto o coma», relató Verstrynge en la Uni de Otoño de Podemos, tal como publicó este periódico.