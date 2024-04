Zayra Gutiérrez sorprende al revelar quién ha sido su mayor decepción en ‘Supervivientes 2024’

Zayra Gutiérrez saltó a la fama por ser la hija mayor de Guti, el exfutbolista que se convirtió en una auténtica estrella de la crónica social durante la década de los 90. Estuvo casado con Arantxa de Benito y fruto de este matrimonio nacieron dos hijos. Aitor ha apostado por su anonimato, pero Zayra ha decidido dar el salto a la popularidad y concursar en ‘Supervivientes 2024’. El problema es que ha tenido un inconveniente, su salud se ha visto resentida y no ha tenido más remedio que abandonar el reality. La joven promete que ha hecho todo lo posible, pues tenía ganas de llegar a la final para que el público la conociera de verdad.

Zayra Gutiérrez no tenía buena reputación. Su nombre sonó con fuerza durante la pandemia ocasionada por el coronavirus, pues organizó unas presuntas fiestas irregulares en la casa que comparte con Arantxa de Benito. Más adelante los focos fueron a parar a ella debido a su relación con Miki Mejías, padre de su primer hijo. Zayra ha dejado atrás su controvertido pasado para transformarse en una mujer madura que prefiere estar lejos de cualquier polémica. Por eso ha dado un paso adelante para aclarar quién ha sido su mayor decepción dentro de ‘Supervivientes’.

La hija de Guti está realmente decepcionada con una famosa que se dio a conocer gracias a ‘La isla de las tentaciones’: Claudia. En concreto ha declarado: «Sabéis que era amiga, yo allí lo he pasado muy mal y no he visto su apoyo en todo momento». Zayra siempre se ha caracterizado por ser muy sincera y no le ha temblado el pulso a la hora de decir que tiene una conversación pendiente con la influencer, pues considera que han vivido muchas cosas juntas y se merecen tener un buen final.

Zayra Gutiérrez, testigo de una traición

Zayra ha sido testigo de una traición que se ha convertido en el tema más comentado de ‘Supervivientes’: la de Lorena Morlote a Makoke. Este tema es más jugoso de lo que parece a simple vista. Zayra es hija de Arantxa de Benito, íntima amiga de la exmujer de Kiko Matamoros, por eso tiene clara su postura. Lo cierto es que son muchos los que han criticado a Lorena, pues antes de empezar el programa consideraba a Makoke «una hermana» y ahora la ha vendido para estar cerca de Laura Matamoros.

A Zayra todo esto le afecta en primera persona debido a su vinculación con la malagueña, pero prefiere mirar el conflicto desde la distancia porque tiene sus propios problemas personales. No le ha gustado la actitud que ha tenido Mario, novio de Claudia. La pareja de ‘La isla de las tentaciones’ está en Honduras intentando salir adelante, pero Gutiérrez considera que se quejan demasiado y que todavía no han asumido cómo es el concurso.

«Es que Mario está todo el rato quejándose, de absolutamente todo. Creo que no sabe dónde está», ha comentado en uno de los debates de ‘Supervivientes’. A pesar de que no ha podido llegar demasiado lejos, Zayra está aportando mucho en los programas de Telecinco. Opina sobre lo que sucede en la isla y de Mario y Claudia ha declarado: «Es una ventaja ir en pareja y más verlo todo el rato, ver cómo se besan, como se abrazan, que duermen juntos y todo».

El problema de salud de Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez prometió que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar a la final. El problema es que su estancia en la isla se complicó a causa de unos dolores que no sabía de donde procedía. El equipo médico pasó a la acción y consideró que lo mejor era que pusiera fin a su aventura. En ese momento la hija de Guti regresó a España y los especialistas le han detectado una hernia discal. Ahora puede hacer una vida normal, aunque debe seguir recuperándose. Esa es la razón por la que acude a los debates con un cojín en la espalda y se mueve con cierta dificultad.

La colaboradora cuenta con el apoyo de sus padres, quienes en su momento dieron el visto bueno a que participase en ‘Supervivientes’. La primera en descubrir que Zayra quería ser famosa fue Arantxa. La presentadora dio una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ y admitió que su pequeña tenía grandes aspiraciones. En su momento le ofrecieron participar en ‘Gran Hermano VIP’, pero era su etapa más mediática y no tuvo más remedio que desaparecer.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ estuvo una etapa en Londres aprendiendo inglés junto a su novio Miki. Al regresar retomó sus rutinas, pero desde un punto de vista más relajado. No volvió a convertirse en noticia hasta que confirmó que estaba embarazada. Justo después de esto pensó que lo mejor para ella era trabajar en Telecinco, pues quería que los espectadores le conociesen en profundidad. Su problema de salud le ha impedido mostrar su cara más desconocida, pero todo hace pensar que se quedará en la cadena en calidad de tertuliana.