Makoke se pronuncia sobre su posible participación en ‘Supervivientes 2024’: «No lo descartaba»

Makoke es la mujer más nombrada en las últimas semanas en las redes sociales desde que el grito ‘Makoke a la calle’ haya vuelto a hacerse viral de forma inexplicable. El meme saltó de la red a la televisión gracias a Laura Matamoros, que lo dijo antes de su salto en su esperado regreso a Honduras, una frase que sigue dando que hablar.

La frase, tal y como contamos en Happy FM, la popularizó Belén Esteban cuando la malagueña participó en GH VIP, un grito de guerra que ahora es uno de los memes más repetidos del momento. Aunque ella ha tratado de tomárselo con humor e incluso ha colaborado con él, lo cierto es que en la gala del pasado domingo del reality no pudo esconder su decepción y tristeza.

“Makoke a la calle” siendo internacional gritado hasta en Honduras Es que TALENTO #ConexiónHonduras1 pic.twitter.com/f9V4X3PJ1m — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) March 10, 2024

Pasadas unas horas, la ex de Kiko Matamoros ha vuelto al plató de Así es la vida, donde también ha hablado de este tema y ha podido dar una opinión en frío. «Casi sigo sin entenderlo, pero bueno, yo si estuviese en ese helicóptero de la última persona de la que me acordaría sería de Laura», ha dejado claro.

«Me lo voy a tomar con humor. Ella creo que en sus redes sociales ha puesto que era con ironía y humor, y no intentaba hacer daño», ha dicho intentando evitar las polémicas. De esta manera quiere evitar un enfrentamiento para proteger a Anita, su hija: «Es lo más importante que tengo, y por ella ojalá todo se quede aquí, como una gracia». Las dos hermanas por parte de padre mantienen desde hace mucho una buena relación y la intención es que no se rompa por nada.

Makoke desvela su posible entrada en el programa

Pero Laura también dejó caer que su ex madrastra se moría de envidia por participar en el reality, algo que la propia aludida ha querido aclarar en su programa. «Yo sí que mantuve conversaciones con la productora de Supervivientes, y yo le dije que no lo descartaba, pero que estaba en un año muy bonito», ha desvelado.

Esta negativa ha llegado por vivir un momento muy especial en el que mantiene una bonita relación con un misterioso hombre llamado Gonzalo, con el que está saliendo desde hace algunos meses y que se mantiene alejado de la prensa. «Estoy en un momento superdulce, porque llevo nueve meses con mi pareja y me iba a costar mucho separarme de él. Y ahí se quedaron las conversaciones», ha querido aclarar.

«Me han ofrecido muchos, muchos, muchos años ir a Supervivientes y no me he tirado de ese helicóptero porque no he querido», ha sentenciado Makoke. Pero no ha sido solo el amor lo que le ha distanciado del reality, también tiene «unos asuntos legales» por resolver.

La esperada opinión de Anita Matamoros

La otra afectada de esta frase es Anita Matamoros, que hasta hace solo unos días ha mantenido una gran relación con su hermana por parte de padre, por lo que queda saber qué tal le sentó este dardo a su madre. «Yo voy a hablar por ella», ha dejado claro y ha pedido a la prensa que esperen a que haga una aparición en algún acto.