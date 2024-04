Ya se pueden adquirir los abonos gratuitos de Renfe para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de agosto

Renfe ha abierto este lunes el plazo para solicitar los nuevos abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, servicios de Proximidad y Media Distancia, así como los descuentos del 50% en Avant. La empresa de transporte ferroviario ha iniciado esta campaña para que los pasajeros puedan viajar con facilidad desde el próximo 1 de mayo hasta el 31 de agosto.

Se pueden pedir estos abonos gratuitos y aprovecharse de estos descuentos a través de la app de Cercanías Renfe o a través de su web, en el caso de los abonos de Media Distancia y Avant. El objetivo es agilizar la adquisición de los abonos y evitar esperas innecesarias.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lanza estos abonos gratuitos con el objetivo de «fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado y contribuir a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono». «En los trenes sin reserva previa, puedes entrar directamente en el tren. En algunos trenes de Media Distancia es necesaria la reserva previa. En beneficio de todas las personas que usamos el tren, no realices reservas que no necesites. Y si las haces y no las vas a usar, anúlalas para que otras personas puedan utilizar ese asiento. Utilízalo de forma responsable», advierte el ministerio dirigido por Óscar Puente.

Renfe continuará estos meses con las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant, en los que todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.

Renfe mantiene en una hora, cuando antes eran 10 minutos el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada en los recorridos de Media Distancia por vía convencional. En caso de no poder realizar el viaje, deberá anularse el billete, de forma que los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación.

En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación con Renfe, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos gratuitos durante los siguientes 30 días. Previamente, Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el mismo, que le advierta de las posibles consecuencias.

Para adquirir estos abonos, aunque son gratuitos, es necesario depositar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías, Rodalies y Servicios de Proximidad, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia convencional.

El pago con tarjeta permitirá la devolución automática de la fianza, una vez que al final del cuatrimestre se constate que se ha cumplido la condición de haber realizado 16 desplazamientos durante estos cuatro meses.

Nuevo servicio de Avlo

Renfe estrena este lunes, además de los nuevos abonos gratuitos, el primer servicio Avlo en Castilla y León, con una conexión entre Valladolid-Alicante-Murcia. Se trata del primer tren de alta velocidad de bajo coste que circula por esta región. Además, desde el mismo día Renfe amplía su oferta de servicios AVE en Castilla y León con dos nuevas relaciones: Burgos-Murcia y León-Valencia.

La puesta en marcha de estos tres servicios de alta velocidad coincide con el inicio de una nueva fase de las obras que Adif está realizando en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Estas obras comenzará el próximo 8 de abril con el objetivo de aumentar la capacidad de esta terminal, según ha defendido el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los nuevos servicios Avlo y AVE en Castilla y León quedarán incorporados de forma permanente a la oferta comercial de la compañía ferroviaria más allá del mes de julio, fecha prevista para que Adif finalice esta fase de las obras que se inician el próximo lunes.

El próximo lunes será el día en el que el servicio Avlo hará su estreno en la región, convirtiéndose en el primer tren de bajo coste en circular por Castilla y León. Conectará cada día Valladolid con Alicante, con salida a las 15:50 horas y llegada a las 19:34 horas. El regreso se realizará dese la estación de Murcia, desde la que saldrá a las 10:32 horas y llegada a la capital vallisoletana a las 15:18 horas.

Uno de los nuevos servicios AVE comunicará Burgos con Murcia en poco más de cuatro horas y media. Realizará su salida de Rosa Manzano todos los días excepto sábados, a las 17:18 horas con llegada a Murcia a las 22:09 horas. En sentido contrario, circulará todos los días excepto los domingos, con salida de la capital murciana a las 06:30 horas y llegada a Burgos a las 11:03 horas, detalla la información.

AVE a Valencia

El otro servicio AVE que se incorpora a la oferta realizará el trayecto entre León y Valencia en 4 horas y 37 minutos. Actualmente ese tren finaliza su recorrido en Madrid, pero a partir del 8 de abril lo alarga hasta València, circulando todos los días. La hora de salida de la terminal leonesa será a las 18:28 horas, con llegada a València a las 23:05 horas. En sentido inverso, el AVE tiene su hora de salida de la estación valenciana a las 10:32 horas, con llegada a León a las 15:10 horas.

Los billetes para estos nuevos servicios ya están a la venta en los canales oficiales de Renfe: taquillas, app Renfe, máquinas autoventa, en el teléfono 912 320 320 y en su página web.