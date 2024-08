El volcán de Grindavik (Islandia) entra en erupción por sexta vez: sus vecinos están evacuados desde 2023

El volcán de la localidad de Grindavik (Islandia) ha entrado en erupción por sexta vez este jueves, según han confirmado las autoridades islandesas: sus vecinos están evacuados desde diciembre de 2023. Algunos han vuelto a sus casas. Pero, muy pocos de los 4.000 habitantes han quedado a dormir desde diciembre en sus casas de la localidad de Grindavik.

Las autoridades de Islandia han confirmado este jueves una nueva erupción del volcán en el extremo suroeste de la isla y que ha obligado a evacuar la localidad de Grindavik, que ha vivido episodios similares desde finales de 2023 por la alta actividad magmática, como se ha indicado con anterioridad.

La Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés) ha registrado a las 21:26 horas (19:26 horas en España) una erupción del volcán Sundhnukur en Islandia, minutos después de «una intensa serie de pequeños terremotos» y «un aumento de la presión en los pozos», signos «claros» de que había comenzado un flujo de magma.

A state of emergency is declared, and people are evacuated. #Volcano #Iceland pic.twitter.com/pEaHJMkirJ

The Sundhnukur volcano erupts in Iceland. Magma is pouring out from a 4 km-long fault.

La erupción se ha producido en una fisura que se está expandiendo hacia el norte, por lo que no afecta por el momento a Grindavik, y tiene una longitud estimada de 3,9 kilómetros. También ha alertado de que «hay una actividad sísmica considerable en el extremo norte de la fisura».

Yet another eruption has started on Reykjanes peninsula, the ninth since 2021 🌋

🔵The impact is limited to a localized area near the eruption site

🔵 It does not present a threat to life & the area nearby was evacuated

🔵 No disruption to international or domestic flights pic.twitter.com/EtQ9wWyLoB

— MFA Iceland 🇮🇸 (@MFAIceland) August 22, 2024