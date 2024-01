Una nueva erupción de un volcán en Islandia ha provocado que los 4.000 habitantes de la localidad de Grindavik hayan tenido que ser evacuados de manera urgente. La erupción de dos grietas de magma recuerda a la que ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando la pequeña localidad tuvo que ser igualmente evacuada.

El río de magma que ha emergido del interior de la tierra ya ha alcanzado las primeras viviendas de Grindavik. La primera grieta ha aparecido en torno a las 08:00 horas y su longitud está entre los 500 metros y un kilómetro. Ésta ha sido la que ha dado la voz de alarma a las autoridades, debido a que el magma del volcán que ha entrado en erupción al suroeste de Islandia ha superado las barreras que se estaban instalando.

🇮🇸🌋 | ÚLTIMA HORA: Un volcán en Islandia entró en erupción después de que cientos de sismos sacudieran la península de Reykjanes, lo que provocó evacuaciones en una ciudad cerca de donde se abrió una fisura y arrojó lava el mes pasado. pic.twitter.com/jfuOKBQxb3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2024

Segunda grieta en el volcán de Islandia

Más tarde, pasado el mediodía, se ha registrado una segunda grieta muy cerca de Grindavik. Esta segunda fisura, inesperada, «cambia la situación por completo», tal y como ha asegurado Thorvaldur Thordarson, profesor de Petrología y Vulcanología a la radiotelevisión pública islandesa RUV.

«Uno espera que acabe extinguiéndose, pero ahora mismo es sólo una esperanza. Ahora mismo es una grieta muy pequeña pero, estando donde está, no tiene buena pinta», ha añadido el experto.

Por su parte, el alcalde del municipio, Fannar Jónasson, también ha confirmado la aparición de esta segunda grieta, así como la gravedad que supone: «Ahora mismo se trata de una situación nueva y las perspectivas son bastante aciagas».

Los servicios de rescate se encuentran trabajando para impedir que la lava alcance importantes máquinas y vehículos de una zona industrial de Grindavik. No obstante, Defensa Civil, que está supervisando lo ocurrido, ha apuntado a que gran parte de la población no se encontraba en sus casas esta mañana puesto que aún no habían regresado tras haberlas abandonado en la orden de diciembre.

Quinta erupción

La zona había permanecido inactiva durante casi 800 años hasta principios de 2020, cuando comenzó una intensa actividad sísmica en la península, y el magma comenzó a emerger en 2021. La erupción actual es la quinta desde entonces.

Aunque Islandia está acostumbrada a las erupciones, los residentes no han experimentado un evento que amenace áreas habitadas a tal escala desde 1973, cuando parte de una ciudad de unas 5.000 personas quedó sepultada bajo la lava en las Islas Westman.

Uno de los eventos volcánicos más perturbadores en la historia reciente del país nórdico ocurrió en 2010, cuando el volcán Eyjafjallajokull entró en erupción con una explosión que liberó una columna de ceniza tan enorme que paralizó el tráfico aéreo en toda Europa durante semanas, lo que provocó la cancelación de 100.000 vuelos y afectó a más de 10 millones de personas.