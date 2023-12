Islandia declara el estado de emergencia por la erupción del volcán de Grindavik

Las autoridades de Islandia han declarado el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik, en la península de Reykjanes, en la costa suroeste de la isla.

La erupción, que comenzó este lunes a las 22:17 hora local, ha sido precedida de una serie de terremotos en el cráter de Sundhnjúka, por lo que se ha procedido a evacuar toda la zona.

La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años.

«Ha comenzado una erupción cerca de la ciudad evacuada de Grindavik. Nuestras prioridades siguen siendo proteger vidas y la infraestructura. Defensa Civil ha cerrado la zona afectada. Ahora esperamos ver qué nos deparan las fuerzas de la naturaleza. Estamos preparados y permanecemos vigilantes», ha publicado el presidente del país, Gudni Johannesson, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

📷 @Vedurstofan pic.twitter.com/yKx4WKU61c

— President of Iceland (@PresidentISL) December 19, 2023