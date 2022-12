El verdadero motivo por el que Clara Chía y Piqué viajaron a Praga: 50.000 euros en unas horas

2022 es el año de Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Después de una larga y comentada relación con Shakira, el futbolista, ex del Barcelona, puso punto y final a su romance con la cantante colombiana para dar paso a un nuevo noviazgo, con una joven modelo e influencer de la que ha demostrado estar locamente enamorado. El dúo está cada vez más consolidado, como demuestra su último viaje, a Praga, donde Clara Chía no ha querido dejar solo a Piqué en un momento muy especial para él.

Las informaciones sobre una posible crisis entre Piqué y Clara Chía quedan en entredicho o incluso desmentidas cuando conocemos que la pareja ha estado en la capital de la República Checa, en un viaje que si bien habrá tenido sus momentos románticos, tenía, de partida, otro motivo. Gerard tiene muchas aficiones más allá del mundo del fútbol y de sus negocios, y una de ellas, seguramente la más pasional, es el póker. Y hasta Praga ha ido a demostrarlo.

La escapada romántica de Piqué y Clara Chía a la República Checa no es casualidad y es que el futbolista ha aprovechado su reciente retiro para jugar in situ a uno de sus hobbies favoritos. En Praga se ha celebrado una prueba del European Poker Tour, un torneo en el que se necesitan 50.000 euros para poder participar, y al que Gerard ha acudido junto a su hermano Marc Piqué, formado en administración y dirección de empresas y que trabaja junto al ex del Fútbol Club Barcelona en sus empresas. La mujer de Marc también viajó, por lo que la escapada, más que romántica, ha sido familiar.

Piqué no sólo no esconde su pasión por el mundo del póker, si no que además de aficionado, se reconoce como un gran jugador. Las pruebas están ahí, y es que hay algún torneo en el que Gerard se ha podido embolsar seis cifras como premio, y hay quien dice que su mayor botín son 700.000 euros en una sola noche de juego, todo ello casi entre profesionales de la materia. No se sabe si a Shakira le hacía demasiada gracia esta afición de Piqué, pero lo que parece claro es que a Clara Chía, al menos mientras pueda acompañarle por grandes y emblemáticas ciudades, no le importa en absoluto y apoya el hobbie de su novio.

Adiós a los rumores de crisis

El viaje ha tenido un doble efecto, y es que como decíamos con anterioridad, además del torneo de póker en el que se emplearon Gerard Piqué y su hermano Marc, el haber acudido a Praga junto a Clara Chía acalla los rumores sobre un posible malestar o crisis en una de las parejas de moda de los últimos meses. La relación entre Piqué y Clara Chía está muy viva y para muestra, la última escapada romántica, familiar y de juego de ambos.