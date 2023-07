El truco de los bares para sacarte más dinero: la clave son los números primos

En más de una ocasión hemos hablado de las estrategias que utilizan los supermercados para que los clientes se queden más tiempo en el establecimiento. También del secreto que esconde el buffet libre de los hoteles para que los alojamientos no pierdan dinero. Pues bien, las bares también tienen sus propias técnicas para maximizar las ganancias, siendo una de las más populares la ‘norma de los números primos’.

La ‘norma de los números primos’ de los bares

¿Cuántas veces has ido a un bar o a un restaurante con varios amigos y al pedir una ración de croquetas os falta u os sobra una? Es una estrategia muy común en los establecimiento de hostelería para que los clientes se vean «obligados» a pedir otra ración.

El matemático y divulgador científico Santi García Cremades ha explicado en ‘Mapi’, un programa TVE, en qué consiste esta norma que muchos bares y restaurantes utilizan a la hora de elaborar los raciones.

En primer lugar, ha planteado la siguiente pregunta: «¿Por qué nunca cuadran, siempre vienen en número impar y hay uno que se tiene que comer una de más o una de menos?». La ‘norma de los números primos’ consiste en «montar raciones de números primos como el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. De esta forma se consigue que el reparto no sea equitativo y que haya que pedir más raciones para que todo el mundo coma por igual».

Para que se entendiera mejor, ha puesto un ejemplo muy claro, en el que un restaurante pone una ración de siete croquetas para tres personas: «El siete es un número primo y somos tres personas por lo que nos sobraría una croqueta, la de la disputa». Si en lugar de tres personas son cuatro, «faltaría una para que todo el mundo coma por igual».

«Estamos obligados a pedir más y más raciones para cuadrar este número dichoso. Así que esta es la razón por la que los restaurante y bares de España usan siempre La norma de los números primos y sino fijaros la siguiente vez», ha zanjado.

Loas respuestas de los usuarios a la publicación en Twitter no se han hecho esperar: «Es verdad, pero la solucion es facil, se parten las porciones por la mitad y ya son par y hay para todos»; «Se dice: quién se come la de la vergüenza y ya. Y no se piden más».