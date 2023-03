Este es el bar perfecto para ir con tus amigos: está al lado de Gran Vía y regala tapas enormes

A todo el mundo le gusta poder conseguir cosas gratis, sea lo que sea, ya que sin duda lo gratis llama la atención, incluso cuando es algo que realmente no te interesa mucho, pero cuando además de ser gratis es de tu interés, entonces ya se convierte en algo increíble. Te contamos la increíble campaña de un bar de Madrid que te regala tapas enormes al pedir una consumición… ¡se está haciendo viral!.

Tapas gratis en el Bar Padrao de Madrid

Comer bien es un placer, pero si además de comer bien puedes comer gratis, entonces sin duda la experiencia la disfrutarás muchísimo más. Y en el Bar Padrao de Madrid (Travesía de la Parada, 4), puedes tomarte tapas enormes y buenísimas totalmente gratis, una maravilla de promoción que hace que este local a pocos metros de la Gran Vía se esté convirtiendo en uno de los locales de moda de la capital.

Con cada consumición que pides en el Bar Padrao te sirve una tapa más que generosa completamente gratis, que puede ser una tapa propiamente dicha o un bocadillo, por ejemplo. No sólo son aperitivos gratis, también son contundentes, y es que no se trata de poca comida o de poca calidad, por ejemplo se hizo viral un vídeo de TikTok en el que por una cerveza le dieron gratis al cliente un súper bocadillo de pollo empanado.

El local cuenta con un cartel que dice «El aperitivo es cortesía del establecimiento. No se puede elegir ni exigir. Para elegir hay una carta con sus respectivos precios», para así dejar claro que si te ponen una tapa que no te gusta, mala suerte, si quieres comer algo realmente de tu gusto lo eliges de la carta y lo pagas. Ya lo dice el refrán, «a caballo regalado no le mires el diente». Tampoco se puede exigir esa tapa, y si lo haces es probable que te quedes sin ella.

Viendo la cantidad de buenas reseñas que tiene este establecimiento de la capital, sin duda ir a disfrutar de las tapas gratis en el Bar Padrao de Madrid debería ser un plan obligatorio cuando tengas tiempo, ya que además hay muy buen ambiente y te atenderán de maravilla. Además, si quieres pedir comida tienes una amplia carta con típica cocina española, como calamares, patatas bravas, huevos rotos o croquetas, entre otros. Ya lo sabes, apunta en tu agenda para este fin de semana ir a tomarte una «tapita» a este bar y disfruta de la que sea que te toque.