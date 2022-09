Trayectoria del huracán Earl, que podría afectar así a España

Después del huracán Danielle, llega el segundo de la temporada, el Earl, que podría afectar de esta manera a España. La formación de huracanes esta temporada está siendo del todo atípica. Llegan con mucha fuerza y sobrepasan la trayectoria a los que nos tienen acostumbrados. El ciclón tropical Danielle se convirtió en huracán la semana pasada provocando una gran confusión y amenazando a nuestro país. Earl sigue sus mismos pasos, así es cómo podría afectar a España la próxima semana, quizás el verano se termine de golpe y de forma inesperada.

Invest #96L putting on a show tonight in the central Atlantic. Can the convection persist overnight? 🤔 pic.twitter.com/cq5kV33bWb

— Michael Lowry (@MichaelRLowry) September 14, 2022