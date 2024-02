La trágica vida de Julián Contreras: problemas de adicción y una vida dedicada al cuidado de su padre

Julián Contreras dio un paso adelante en 2015 y desveló su secreto: «Tomo 56 pastillas semanales para superar mi depresión». Dio una entrevista en un conocido programa de televisión y tres años más tarde regresó para asegurar que le había pasado lo mismo que a Carmen Ordóñez, su madre y gran referente. Siempre siguiendo su relato, se refugió en los fármacos para aislarse de sus problemas y de un momento a otro se encontró con un conflicto que no sabía cómo resolver. Afortunadamente encontró refugio en una actividad que marcó un antes y un después en su vida. «Superé mi adicción a las pastillas con deporte», aseguró orgulloso de sí mismo.

Julián Contreras ha atravesado situaciones realmente complicadas y en estos momentos se ha visto en la obligación de abandonar su vida en Madrid. Se ha instalado en Cuenca con su padre porque su situación económica no le permite continuar en el piso donde vivía, de hecho ha tenido muchos conflictos con los propietarios de este inmueble. El hijo pequeño de Carmen Ordóñez encontró trabajo en un bingo situado en Móstoles y se instaló en la zona, pero tuvo que hacer frente a distintos pagos y dejó de ingresar las mensualidades. Por este motivo su antigua casera le reclama más de 30.000 euros y él insiste en que se defenderá de todo esto en los tribunales.

Lo cierto es que Julián ha dedicado su vida a cuidar de su padre, quien padece una enfermedad degenerativa que no tiene solución. Insiste en que nunca se separará de él e incluso ha llegado a decir que tienen una especie «de matrimonio» que es muy positivo para ambos, pues se dedican a cuidar el uno del otro. Ahora han encontrado un nuevo hogar en Cuenca y se han desplazado allí para empezar una nueva vida, pero todavía deben solucionar muchas cosas en la capital.

La relación de Julián Contreras con su padre

La relación de Julián Contreras con su progenitor, que se llama exactamente igual que él, ha dado mucho de que hablar. Sin embargo, el protagonista de esta noticia insiste en que no tiene pensado cambiar sus rutinas. Considera que lo mejor que puede hacer es centrarse en su familia y vive aterrorizado porque sabe que la salud de su padre no es buena.

«A mí el día en el que de verdad me cambiará la vida será en el que él no esté. Será un punto y aparte de mi vida radical que no soy capaz de concebir. Pero mi padre es mi padre. Yo llego a la vida de las personas cuando las personas quieren que llegue a su vida y me voy el día que lo desean. Y estoy muy contento con esta dinámica», declaró en la revista ‘Pronto’.

Julián, escritor de profesión, insiste en que está acostumbrado cuidar de los demás y promete que estuvo muy pendiente de Carmen Ordóñez. «Yo ya fui padre de mi madre. Eso va en mi forma de ser. Y soy padre de muchos amigos. Es inevitable. Hoy mi vida con mi padre es una. Hemos hecho un matrimonio de padre e hijo y estamos viviendo una vida compartida, lo cual para mí es una suerte. Es mi padre, mi amigo, mi compañero», explicó en la publicación citada en líneas anteriores.

El otro problema de Julián: sus problemas con Francisco y Cayetano

La relación entre Julián Contreras y sus hermanos, los toreros Francisco y Cayetano, es bastante compleja. El vínculo entre ellos se ha visto marcado por la falta de cordialidad en numerosas ocasiones y hay versiones para todos los gustos. Julián acusa a Francisco y Cayetano de haberle dado la espalda y viceversa.

Este 2024 Julián y su hermano Francisco protagonizaron un enfrentamiento televisivo en el programa ‘¡De Viernes!’ donde se vertieron duras palabras y acusaciones. Julián no dudó en señalar a su hermano mayor como obsesionado con el dinero, llegando a calificarlo como «enfermo del dinero» y citando la avaricia como su peor enemigo.

Esta disputa televisiva ha dejado patente la ruptura en la relación entre los hermanos, la cual parece irreconciliable en este momento. Este distanciamiento no se limita únicamente al ámbito familiar, sino que también se refleja en la esfera amorosa y de pareja de Julián. A lo largo de su vida, Julián no ha tenido suerte en el amor, enfrentándose a diversas dificultades y desafíos en sus relaciones sentimentales.

Así se encuentra el corazón de Julián

«Estoy muy bien porque soy un soltero que está muy bien siendo un soltero. Entonces, no tengo pareja. Pero eso no significa que no crea en el amor y que no tenga amor en mi vida. Por suerte, tengo más que el que puedo comprender», declaró el hijo de Carmen Ordóñez cuando le preguntaron por este asunto. Seguidamente aseguró que su estilo de vida era un obstáculo a la hora de encontrar el amor.

«Mi problema es la falta de interés en eso. Yo creo que se puede convivir, en el sentido de vida y hogar, con una persona sin necesidad de desarrollar una pareja tradicional, estable. Creo que no es necesario. Está muy bien para quien le guste, pero yo soy muy independiente, soy muy solitario. No me encaja la vida en pareja», comentó con total naturalidad.